Álláshirdetésben keresi Mourinho megmentőjét a Manchester United

Nem volt túl mozgalmas nyara a Manchester Unitednek az átigazolási piacon: annak ellenére is csak három játékost igazoltak, hogy a klub edzője, José Mourinho többször elmondta a sajtónak, hogy erősítésekre lenne szüksége. Most úgy tűnik, hogy a klubvezetés beadta a derekát, feltűnt ugyanis egy hirdetés a csapat honlapján, amelyben átigazolási szakértőt keresnek – írja az ESPN.

A hirdetés szerint a szakértő feladata az lenne, hogy olyan játékosokat találjon, akik bekerülhetnének a csapat keretébe, és kulcsszerepet játszana az átigazolások kezelésében is. Erre a jelek szerint szükség is van, mert nemcsak Mourinho, hanem a szurkolók is elégedetlenek voltak Ed Woodward vezérigazgató nyári teljesítményével.

Az átigazolási időszakban

Fred,

Diogo Dalot

és Lee Grant

érkezett a csapathoz, ami valóban nem tűnik túl acélosnak, bár durván 83 millió eurót így is sikerült elkölteniük. Nem ez lenne egyébként az első változás a csapatnál a játékosmegfigyelők terén: Roman Poirot, a Manchester City korábbi megfigyelője lett a klub franciaországi hálózatának a feje, a megfigyelők élére tavaly érkezett Javier Ribalta pedig már le is lépett a csapattól.

A United számára egyébként rémálomba illően kezdődött a szezon, négy forduló után csak hat pontja van a csapatnak, a Tottenham ellen pedig karrierje legsúlyosabb hazai vereségét gyűjtötte be Mourinho. Éppen emiatt minden eddiginél aktuálisabb a portugál tréner távozása, a Daily Mail értesülései szerint pedig az sincs kizárva, hogy a Real Madriddal elképesztően sikeres Zinedine Zidane legyen a csapat új edzője.