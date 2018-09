Miért is állították ki Cristiano Ronaldót?

Egyből pirossal küldte le Felix Brych bíró Cristiano Ronaldót a portugál első juventusos Bajnokok Ligája-meccsén szerda este, a Valencia ellen, Spanyolországban.

Ronaldo a 29. percben Murillóval ment a labdáért egy Juve-támadásnál. A valenciás elesett, ő ráförmedt, és egy pillanatra megfogta a fejét vagy a haját, majd jött egy kis kakaskodás, ám ekkor már nem volt kontakt köztük.

Mivel a játékvezető semmit nem látott az esetből, mert csak a labdát figyelte, ami az oldalvonal felé tartott, egyik segítőjére, az alapvonali bíróra támaszkodott, aki vélhetően szólt neki, hogy itt bizony valami történt.

Brych kiment hozzá, hosszabban beszélgettek, a bíró 10 centiről, mélyen a szemébe nézett, az pedig nagyon határozottan beszélt hozzá, és többször bólintott. Ezután Brych céltudatosan elindult a távolabb álló Ronaldo felé, és felmutatta neki a pirosat. A szupersztár reklamált, elkeseredett volt és mérges, ledobta magát a fűre, kiabált a bírónak, hogy ilyen nincs, majd szinte sírva elindult a Juve-pad, illetve a játékoskijáró felé. Ott még letámaszkodott kicsit, és eltűnt a kijáróban.

A 33 éves csatárt sokszor kiállították már, de soha nem dolgozta fel ennyire nehezen. Ha kikockázzuk a visszajátszást, talán megértjük, miért.

Bontsuk a murillós akciót két részre, két gifre. Az elsőnél egymás mellett vannak, Ronaldo megindul, Murillo feltartaná, előbbi felemeli a karját - mintha hozzáérne ellenfele tarkójához-fejéhez - az meg elesik.

Lehetett valami kontakt közöttük, mi is azt írtuk korábban, a portugál üthetett, de nincs olyan mozdulata, amit ütésnek vagy könyöklésnek lehetne nevezni, és amitől el kellene feküdnie Murillónak.

A második gifben nézzük meg, mi történt ez után. Murillo ül a földön, C. Ronaldo bosszúsan ráront, hogy te meg mitől estél el, látszik, hogy legszívesebben megütné, tesz is egy mozdulatot, de a karját aztán lelassítja, és a kezét Murillo fejére teszi egyetlen pillanatra. Lehet hogy a fejét nem is, csak a haját fogja meg.

Ami biztos: a két gifen látottak közül az egyiket az alapvonali bírósegéd azonnali piroslapos sportszerűtlenségnek minősítette. Ami meglepő, mert a bírói felfogást elfigyelve az utóbbi nagyon sok évben, ilyesmi miatt jó ha sárgát adnak még a szigorúbb bírók is.

Brych viszont pirosat adott, Ronaldo pechjére.

A bírói lelkület kifürkészhetetlen, sokak szerint létezik a bírói kompenzálás fogalma. Nem tudjuk, Brychhel történt-e ilyesmi, de még az első félidőben, azaz még mielőtt bárhol visszanézhette volna a pirosat, az első félidő utolsó percében befújt egy büntetőt a Juvénak. Jogosnak nevezhetjük, Parejo ügyetlenül elvesztette a labdát, amit fejjel Joao Cancelo elvitt, a spanyol meg olyan magasra emelte a lábát, hogy az álló, 182 centis védőt fejen rúgta - fújható büntető volt. Pjanic belőtte, a Juve 0-1-gyel ment a szünetre.

Öt perccel azután, hogy visszajöttek a csapatok, már 0-2 volt, ugyanis Brych befújt egy újabb büntetőt. Most Bonuccit rántották le, amint fejjel ment a labdára egy szögletnél - ez is fújhatónak, ám véleményesebbnek tűnt, mint az első. Pjanic bevágta, a kétgólos előnynél az olaszok védekezését ismerve borítékolható volt, a meccs eldőlt. Hogy Brych kompenzált-e? Aligha, a spanyolok tényleg szabálytalankodtak.

Tehát ha valamilyen konklúziót próbálunk levonni, az történt, hogy

Brych - szó szerint - vakon hitt az esethez legközelebb álló segítőjének, és látatlanban adott egy pirosat a világ egyik legjobb játékosának.

Vakon - C keze Murillo fején, Brych az oldalvonal felé sétál és néz

A BL-ben nincs videóbíró – az UEFA-elnök szerint a rendszer kiforratlan –, így Brych visszanézni nem tudta a dolgot, és társa döntésére hagyatkozott. Talán kimondhatjuk, hibásan, mert ilyesmiért egyből pirosat 100-ból 99-szer nem adnak a futballban.

Cristiano Ronaldo vezeklése viszont épp az egyből piros miatt szinte biztosan nem ért véget a valenciai stadionban: a legszigorúbb pályán kiosztható büntetés általában egynél több meccses eltiltást von maga után. A juvésnak minimum két meccs jár, de ha megnézik a felvételeket, ezt csökkenthetik. Akár törölhetik is, vagy módosíthatják sárgára utólag, ha úgy értékelik.

Brych és a Juve számára az események a lap után szerencsésen alakultak, ha azt állapítják meg a fegyelmin, hogy túl szigorú volt, a sztár lapját törlik vagy sárgára csökkentik, és már két hét múlva játszhat. A Juve boldog lesz, mert kára nem származott, hiszen megnyerte a meccset, és még legjobbját is azonnal visszakapta. Csak az a baj, hogy az UEFA a legritkább esetben írja felül bírója döntését, így a legvalószínűbb, hogy Cristiano nem játszik otthon a Young Boys és - ami sokkal fájóbb - idegenben a Manchester United ellen, ahová öt és fél év után térhetne újra haza.

Brychet a világ egyik legjobb bírójának tartják, de ne felejtsük el, művelt már kapitális marhaságokat a pályán: például adott meg úgy gólt Bundesliga-meccsen, hogy a labda oldalról jutott be a hálóba. Klasszik fantomgólt ítélt meg, mert rosszul döntött. Nagyon úgy néz ki, szerdán is hibázott, amikor vakon bízott az egyik segítőjében.

(Borítókép: Jose Jordan / AFP)