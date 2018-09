Szoboszlai megszerezte első gólját a Salzburgban

A 17 éves Szoboszlai Dominik megszerezte első gólját a Red Bull Salzburgban. Az Osztrák Kupában a harmadosztályú Schwaznak talált be.

Szoboszlai a 65. percben állt be csereként, és négy perccel később már eredményes is volt. A Salzburg a félpályáról indított akciót, Szoboszlai vitte be a kapu elé, majd egy kényszerítő és némi kavarodás után 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba. Ezzel ment 4-0-ra a Salzburg, ami végül 6-0-ra nyerte meg a meccset.

A magyar középpályás a Salzburgban nem sok lehetőséget kapott eddig, a másodosztályú Lieferingben játszik kölcsönben, ott már négy meccse volt, és két gólt szerzett.