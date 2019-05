Allegri: A foci nem tudomány, hanem művészet

1-1–es döntetlent játszott egymással pénteken a Juventus és a Torino, a meccs után pedig megszólalt Massimiliano Allegri is, aki a meccs elemezgetésén kívül a Bajnokok Ligájáróé és a csapatok DNS-éről is elmondta a véleményét – írja a Football Italia.

A edző szerint nem érdemelték volna meg a vereséget a pénteki meccsen, mert néhány elrontott passzon kívül jól játszottak, ellenfelük a második félidőben nem is nagyon lőtt kapura, de azt elismerte, hogy ajándékoztak egy gólt az ellenfelüknek. Ennek ellenére megdicsérte a játékosait, főleg mert ennél fontosabb meccsekre készülnek, amiken bizonyítaniuk kell majd, emellett pedig kiemelte, hogy a fiatalok is gyűjtik a tapasztalatokat, ami kulcsfontosságú lehet számukra.

Az olasz tréner most beszélt először a Sky Sports Italiával azóta, hogy múlt héten összeveszett a csatorna egyik szakértőjével, aki azt mondta, hogy a Juventus túl negatív volt az Ajax elleni visszavágón, így a BL-ről is elmondta a véleményét. Kifejtette, csalódott volt a vita miatt, de ettől még beszélni fog a pályán történtekről és leszögezte, hogy a foci evolúciójának ellenére nem hiszi, hogy minden korábbi tudást ki kéne hajítani az ablakon.

A foci nem tudomány, hanem művészet: ha tudomány lenne, könnyen meg lehetne magyarázni, hogy miért vertük meg a Real Madridot 3-1–re, mikor csak 38 százalékban birtokoltuk a labdát és miért kaptunk ki az Ajaxtól, mikor végig nálunk volt a labda. Nem akarom, hogy a jövő edzői számokra alapozva építsenek csapatokat, mert a számok néha csalnak.

– fejtegette az olasz szakember, hozzátéve, hogy szerinte egy edző feladata továbbra is az, hogy mindig a szezon különböző pillanatai alapján hozzon döntéseket.

Mint mondta, a múlt és a jövő vívmányait együtt kel értelmezni, a játékosoknak játszani kell, az edzőknek meg biztosítani a legjobb feltételeket ehhez. Allegri azt is hozzátette, hogy lehet kritizálni a stílusát, de a célja az, hogy eredményeket érjen el, ehhez pedig nem akarja lemásolni egy másik csapat vagy edző stílusát, főleg mert minden csapatnak saját DNS-e van, amire nem lehet ezeket csak úgy ráhúzni.

A Liverpool és a Barcelona 3-0–val végződő elődöntős meccséről is beszélt, ahol szerinte az volt a különbség, hogy míg a Liverpool három nagy helyzetéből egyet sem értékesített, addig a Barca négyből háromszor betalált. Szerinte ez annak köszönhető, hogy a katalán csapat játékosai magasabb szinten vannak és máshogy döntenek bizonyos szituációkban. Mint mondta, a Liverpool játékosai nem bírták a nyomást, csakúgy, mint a saját csapata, miután gólt kaptak az Ajax ellen, a Barcelona játékosai viszont nem rogytak meg a felelősség súlya alatt.

Allegri aztán arról is beszélt, hogy az Ajax nemcsak a jó játékának, hanem a szerencsének is köszönheti, hogy ott van, ahol, hiszen a Juventustól és a Tottenhamtől is kulcsjátékosok hiányoztak ellenük. Végül arra is kitért, hogy nagyon kevés edző és nagyon kevés focista van, aki nyerni tud, aztán ismét kiemelte, hogy a futball művészet, főleg amit Messi és Ronaldo csinálnak, így nekik meg lehet mondani, hogy mit tegyenek, de végül úgyis önállóan döntenek majd, így csak az a fontos, hogy a többieket minél jobban hozzájuk igazítsák.