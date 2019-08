Első hazai meccsén csak egy 1-1–es döntetlenre futotta a Real Valladolid ellen az eltiltását töltő Modric nélkül felálló Real Madridnak a bajnokságban, pedig a játék képe alapján még legalább három gólt lőhetett volna Zidane csapata.

A Valladolid nem meglepő módon védekezésre rendezkedett be a madridiak ellen, és leginkább a kontrákban bíztak, a Real pedig ki is használta ezt, és hatalmas nyomás alá helyezték a vendégeket. Ebből ugyanakkor csak a Zidane által sokáig mellőzött, de most érdekes módon Gareth Bale társaságában a kezdőben helyet kapó James Rodríguez tudott komolyabb helyzeteket kialakítani, gól azonban egyikből sem lett.

A második félidőben aztán le is cserélte őt a francia szakember, Vinícius érkezett a helyére, nem sokkal később pedig a nemrég igazolt Luka Jovic is beállt, aki kis híján gólt is szerzett, de a fejese végül a kapufán csattant. A hajrában aztán Karim Benzema végre betalált, de nem sokáig örülhetett a Real, hat perc múlva ugyanis Sergio Guardiola révén a vendégek kiegyenlítettek, erre pedig már nem érkezett válasz.

A Real Valladolid egyébként legutóbb 2001-ben tudott pontot szerezni a Santiago Bernabéu Stadionban. A szombati nyitómeccsen az Osasuna játszott az Eibarral, annak a mérkőzésnek 0-0–s döntetlen lett a vége.

