5 perc késés 80 ezer, ellógott edzés 1 millió a Realnál

A világon minden futballklubnak saját rendszabályzata van, amit az alkalmazottaiknak kötelességük betartani. Amennyiben mégis megsértik a szabályzat valamelyik pontját, akkor egy, a kihágásokat felsoroló lista alapján büntetésre számíthatnak. A Deportes Cuatro spanyol oldal most a Real Madrid büntetési listáját szerezte meg. Ebből kiderül, hogy a klubnál a leggyakrabban előforduló szabálysértéseket, és azok elkövetőit 250-től akár 3000 euróig terjedő pénzbüntetéssel sújtják.

Késés

A dokumentum szerint a játékosoknak legkésőbb 45 perccel az edzések kezdete előtt már meg kell jelenniük a klub valdebebasi edzőközpontjában.

Fotó: Becarios Marca

Öt perc késés még csak 250 euróba kerül,

euróba kerül, tizenöt percnél már 500 euró a büntetés,

euró a büntetés, az ennél is több késésért 1000 eurót kell fizetni,

eurót kell fizetni, a legsúlyosabb vétség az edzés indoklás nélküli kihagyása, ezért már 3000 euró a büntetés.

Mobiltelefon

A játékosoknak a mobiltelefonjaikat az öltözőben, a csapatbuszon és még a sportmasszázs közben sem használhatják a mobiljukat. Ha mégis megszólal valakinek a telefonja, akkor az 250 eurós büntetést jelent, ami ha többször is előfordul, akkor 500 és 1000 euró közötti összegig is emelkedhet a büntetési tétel.

Fotó: Becarios Marca

Túlsúly és egyéb szabályok

A Real Madridnál a játékosoknak minden héten részt kell venniük testsúlymérésen. Ha ezt mégis elmulasztják, akkor ezért is 250 euró a büntetés. Ha pedig a mérleg többet mutat, mint ami az elvárt lenne, azért 1000 eurót kell fizetni.

Ha egy játékos a szabadnapján szeretné elhagyni Madridot, arról előzetesen értesítenie kell a vezetőedzőt. Ha interjút adnak, vagy bármilyen reklámtevékenységet folytatnak, ahhoz is a klub engedélyét kell kérniük. Ezek be nem tartása esetén a büntetés akár 1000 euró is lehet.

Fotó: Becarios Marca

A sérült játékosok csak a valdebebasi edzőközpontban végezhetik a rehabilitációjukat, hacsak az edzői és orvosi stáb másként nem dönt. Azok a játékosok is, akik éppen nem kerültek be a meccskeretbe, kötelesek az öltözőben lenniük a csapat többi tagjával együtt, és legalább a 80. percig a stadionban kell tartózkodniuk. A Real idegenbeli meccsei során a játékosaik nem fogadhatnak vendégeket az utazás alatt, vagy a szállodai szobájukban.A sajtótájékoztatókon mindig a Real Madrid hivatalos öltözékében kell megjelenniük.