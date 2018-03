30-ról ritkán szívatnak így kapust

Éjjel két egész erős párosból összerakott barátságos meccset rendeztek (az 1-1-es Curacao-Bolíviát nem sorolnánk ide, de a végeredmény azért említésre érdemes), az egyiken Peru 2-0-ra verte a horvátokat, a másikon Mexikó 3-0-ra győzte le Izlandot.

Utóbbin két elég szép gól is volt, rögtön az első mexikói például, amit Marco Fabián szerzett egy legurításos szabadrúgáskombiánció után. Ez még az első félidőben volt, elég szépen bevarrta a mexikói.

A mexikóiak harmadik gólja – egyben Miguel Layún másodikja a meccsen – már a hosszabbításban jött, és a 2-0-s vezetés ellenére sem álltak le a hazaiak. Layún jó 30 méterre lehetett a kaputól, amikor gondolt egyet, és rávágta. Az izlandi kapus Rúnar Rúnarsson ugyan kint állt majdnem az ötösnél, de kellett az ő habozása is ahhoz, hogy meglegyen a hatalmas gól, amit vagy tényleg lövésnek szánt Layún, vagy talán lecsúszott beadás volt. Rúnarsson is ezen gondolkozhatott, hogy mi is lesz ez, és mire rájött, hogy ez a kapuja felé megy, már hiába hátrált, késő volt.