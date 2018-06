A vb első pirosa után Japán verte Kolumbiát

A 15. meccsig kellett várnunk a vb első kiállítására, azon viszont csak 3 percet. Az első japán támadás végén Kagawa tette kapura a kipattanót, mivel Ospina kapus már nem volt a helyén, Carlos Sanchez sietett a segítségére, felemelte a karját, védte a gólba tartó labdát.

A jól ismert bíró, a szlovén Skomina nem videózott, egyből felmutatta piros lapot, és befújta a teljesen egyértelmű büntetőt.

Nem volt okos dolog a 3. percben tuti pirosat megkockáztatni, utólag meg végképp nem: Kagawa higgadtan berúgta a 11-est, 1-0-ra vezetett Japán.

Borítókép: Jason Cairnduff / Reuters.

Pekerman kapitány hamar összekapta csapatát, és Kolumbia állta is a sarat 10 emberrel a 11 ellen. Annyira, hogy a 39. percben egyenlítettek is.

Szabadrúgásból, nem túl jó szögből, de Quintero zseniálisan oldotta meg, mikor laposan, a felugró sorfalra számítva küldte kapura a labdát. Kawaszima kapus nem is ért le rá, már csak a vonal mögött tudta megállítani, aztán kipiszkálni.

Szabad szemmel is lehetett látni, hogy a labda bent volt, Skomina gyorsan mutatta is, hogy gól. Van gólkamera, az is jelzett a bírónak, ezzel nem lehet vitatkozni. Gondolnánk, ugyanis a kapus és még jó pár japán szinte kergette a bírót, hogy márpedig ez a labda nem volt bent. Az ismétlésekből is napnál világosabban látszott, hogy bent volt, nem is csak centikkel. Valószínűleg a japán játékosok az elsők a futballban, akik vitatták a technika igazát.

Skomina természetesen hajthatatlan volt, 1-1-ről folytatódott a meccs.

A második félidőben eleinte nem látszott az emberhátrány, de ahogy ment az idő, egyre inkább. A meccset sérülés miatt a padon kezdő James Rodriguez a 60. percben állt be, épp gólszerzőjük helyére, de ő sem tudott segíteni, Japán egyre nagyobb fölénybe került.

Aminek a 73. percben lett meg az eredménye. A szintén csere Honda remekül csavarta be a szögletet, a 182 centis középcsatár, Oszako fejjel megelőzött mindenkit, és a kapuba stukkolt. 2-1, 20 perce maradt Kolumbiának.

Sokra nem mentek, egy ziccert tudtak összehozni egy nagyon nagy sarkazós passz után, de Lerma asszisztját James nem tudta belőni, hét méterről kapura küldött labdája a blokkoló lábról fölé ment.

Japán lepörgette az órát, és nagyobb veszély nélkül megnyerte a meccset. Visszavágott a négy évvel ezelőtti 1-4-ért - akkor is a csoportban találkoztak -, és történetében először legyőzte Kolumbiát.

