Ronaldo 2 meccs után 4 gólos, Portugália szenvedve nyert

A spanyolok elleni 3-3-as meccsen triplázó Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott a marokkóiak ellen hajtott első győzelmére a világbajnokságon.

A meccs azzal indult, hogy a 4. percben után gyorsan meg is szerezte negyedik gólját a tornán: egy szöglet után robbant be egy védhetetlen fejessel. Ronaldo a góllal megdöntötte Puskás Ferenc válogatott rekordját, 85-nél járt a nemzeti csapatban. Nagyjából fél méteren múlt, hogy nem jött rögtön az újabb gólja: Guerreirótól kapott labdát a tizenhatoson belül, addig forgolódott, amíg el tudta lőni, kevéssel kerülte el a próbálkozás a hosszút.

Marokkó három gyors egymás utáni helyzettel jelezte, hogy figyelni kell rájuk, a legnagyobbat, egy fejest Rui Patrício fogott a gólvonal előtt nem sokkal. Miközben a portugálok visszavettek a lendületből, Marokkó támadásban egyre szebb dolgokat csinált, a jobb szélen időnként látványosan passzolták ki a portugálok védelmét.

A másik oldalon 18 méterről jöhetett egy szabadrúgás az első fél óra végén, naná, hogy Ronaldo végezte el, a lövés viszont kijött a sorfalról. Eddigre a marokkói szurkolók rendszeresen azzal trollkodtak, hogy Messi-skandálásban törtek ki, ha Ronaldo valamit elrontott. Viszont majdnem adott egy gólpasszt Guedesnek, akinek közeli lövését nagy bravúrral védte a marokkói Munir Mohamedi, reflexből nyúlt bele a labdába a 40. percben. A szünet előtt Marokkónak majdnem összejött az egyenlítés, de Belhanda csúsztatása kicsivel mellé ment.

A szünet után Marokkó egyre közelebb járt a gólhoz, mert Rui Patríciónak kétszer is nagyot kellett védenie. A második volt a veszélyesebb: Belhanda csúsztatott megint. Jöttek sorra az újabbak, mert a Juventusban futballozó Benatija is eleresztett egy bombát, ez azonban nem találta el a kaput. Próbálták pontrúgásból, úgy sem akart összejönni a gól, mert a 68. percben meg Zijecs szabadrúgása a léc fölött zúgott el. Portugália közben továbbra sem mutatott, vagy nem is akart támadásban semmit, Ronaldo teljesen észrevehetetlen volt.

A hajrára ráadásul be is szorult az Eb-győztes, egy sorfalba lőtt Ronaldo-szabadrúgásba futotta tőlük mindössze. Marokkó ugyan a legvégsőkig rohamozott, két nagyobb helyzetük is adódott, de az egyenlítő gól csak nem akart beakadni, a végégi maradt az 1-0.

Meglett Portugália első győzelme a világbajnokságon: 2 meccs után 4 pontjuk van, Ronaldónak pedig 2 meccs után 4 gólja.

Portugália-Marokkó 1-0 (1-0)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, v.: Mark Geiger (amerikai)

gólszerző: Ronaldo (4.)

sárga lap: A. Silva (92.), illetve Benatia (40.)

Borítókép: Kai Pfaffenbach / Reuters.