Panama pont nélkül utazhat haza

Az esélytelenek nyugalmával lépett pályára Panama és Tunézia, miután az előző körben eldőlt, hogy egyiküknek sincs esélye a továbbjutásra Belgium és Anglia mellett. Mindkét csapatnak annyi maradt a vb utolsó csoportmeccsére, hogy melyikük megy haza szebb emlékkel. A panamaiaknál kezdőben játszott Anibal Godoy, aki korábban megjárta a Budapest Honvédot is. Panama még azért is küzdhetett, hogy ne jusson Togo és Szerbia sorsára, akik az első vb-szereplésük során mindhárom meccsükön kikaptak.

Mindkét csapat nagyon lendületesen kezdett, az első 10 perc kiegyenlített mérkőzést hozott. Ezután valamennyivel jobban dominált Tunézia, sikerült is több helyzetet kialakítaniuk, de egyik sem volt feltétlenül veszélyes. A 30. perc környékére aztán elkezdte felszívni magát Panama, Tunézia védekezésre kényszerült, és végül José Luis Rodriguez megpattanó lövésével meg is szerezték a vezetést. Utólag egyébként Jasszin Meriah öngóljának ítélték meg a találatot. A félidő végén még volt egy óriási akciója Tunéziának, de mindkétszer óriási bravúrral védett a panamai kapus.

14 Galéria: Futball vb 2018, Panama-Tunézia 1-2 Fotó: Ricardo Moraes / Reuters

A második félidőre Tunézia cserével és kettőzött erővel érkezett, miközben Panama láthatóan visszahúzódott. Ennek a hozzáállásnak meg is volt az eredménye, miután egy gyors akciónak köszönhetően Tunézia kiegyenlített Ben Júszef találatával. Egyébként ez volt a vébék történetének 2500. gólja. Egy perccel később még egy óriási helyzetet alakított ki Tunézia, de Ben Júszef telibe találta a panamai kapust.

A góltól érezhetően megélénkült a meccs, de aztán megsérült Román Torres, és le kellett cserélni. Torres egyébként a vébé után visszavonul, szóval ez volt az utolsó meccse. Torres helyére Tejada személyében egy védőt hozott be Panama, ezzel is jelezve, hogy igazából nekik már a döntetlen is óriási eredmény. Nagyon más választásuk nem is lehetett, mert az első 15 percben Panama a félpályán is alig tudott átjönni.

Az első panamai helyzetre a 62. percig kellett várni, és sikerült arcon lőni az afrikaiak kapusát. Ami azért probléma, mert Tunéziának három kapusából kettő megsérült, így félő volt, hogy mezőnyjátékost, vagyis vészkapust kell becserélni. A tunéziai kapus alig tért magához, Whabi Khazri az első góljukhoz hasonló gyors akció után, egy rövid baloldali beadásból egészen közelről betalált, és megfordította a meccset.

Panama érezhetően feljebb lépett, és próbálkozott az egyenlítéssel, de Tunézia annyira belejött a játékba, hogy így is dominált végig, bár Panama lőtt egy hatalmas lesgólt. Az utolsó 10 percre viszont Tunézia már próbálta húzni az időt, egyre több volt a szabálytalanság. A 89. percben Panama ismét egyenlíthetett volna, de Arroyo alig másfél méterre a kaputól luftot rúgott a beadásra, majd a 92. percben Godoy próbált meg túl nagy gólt rúgni óriási helyzetben, de lecsúszott a lövés a lábáról.

A meccset végül Tunézia nyerte 2-1-re, ezzel Panama utolsóként, pont nélkül végzett történelme első világbajnokságán.

