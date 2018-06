Megtöri Messi a 666 perces átkot a franciák ellen?

Bár Franciaország veretlenül, hét ponttal ment tovább a csoportjából, azt nem mondhatjuk, hogy Didier Deschamps csapata világrengető formában lenne, a három góljukból csak egy született akcióból, egy tizenegyest és egy öngólt tudnak még felmutatni, bár Paul Pogba végül öngólnak beírt találata azért akcióból született. De sem Ausztrália, sem Peru, sem Dánia ellen nem volt lehengerlő a játékuk, a nyolcaddöntőben viszont már muszáj lesz beindulniuk.

Már csak azért is, mert a papíron bombaerős, de a pályán még náluk is jobban szenvedő Argentína jön. Náluk nagy kérdés, hogy Jorge Sampaoli – vagy bárki is állítja most össze a kezdőcsapatot a válogatottnál – tovább variál a kezdővel, vagy békén hagyja azt a tizenegyet, ami végre nyert egy meccset, még ha nehezen is.

Azt se feledjük, hogy

Lionel Messi soha nem lőtt még gólt világbajnokságon az egyenes kieséses szakaszban, 666 perc alatt nem talát kapuba,

viszont ő az utolsó argentin játékos, aki betalált a franciáknak, még 2009-ben egy barátságos meccsen.

Messi gólnélkülisége mellett az is nyugalmat adhat a franciáknak, hogy a csoportkör három meccse alatt csak ötször találták el a kapujukat, és az egyetlen kapott góljuk egy büntetőből van, vagyis bár elöl nem ontják a gólokat, hátul nagyon is rendben lesznek. Messiék nem nagyon jutottak sokra a stabilan védekező csapatok ellen, a franciákkal szemben is gondban lehetnek.

A nyolcaddöntő történelmi pillanat is lesz a francia csapat számára, Didier Deschamps 80, alakalommal irányítja majd a válogatottat, ezzel megdönti Raymond Domenech rekordját.

Ha már a negyeddöntőbe jutásig gondolunk előre, a franciáknál három játékos (Paul Pogba, Blaise Matuidi és Corentin Tolisso), az argentinoknál viszont hat (Éver Banega, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Lionel Messi, Marcos Acuna és Nicolás Otamendi) kapna eltiltást már egy sárga lap miatt is. Mascheranóé volt a legtöbb szabálytalanság a csoportkörben, ha rossz helyen rúg fel valakit, a franciák komoly veszélyt teremthetnek egy pontrúgásból.

