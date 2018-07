Egyéni villanás döntheti el a pengék csatáját

A FIFA nagyot húzott a színvonalért. Plusz 3 hely jár 2026-ban a földrésznek. Panama térségének is.

Franciaország-Belgium és Horvátország-Anglia, kevéssé várt elődöntők jöttek össze a világbajnokságon, amelyek a hajrát Európa-bajnoksággá alakítják. Kérdés, kik játsszák a döntőt?

Öt kategóriára osztottuk az esélyeket, ezek alapján vizsgáltuk a csapatokat, de a döntést önökre hagyjuk: a végén mondják meg - szavazás -, hogy melyik csapatot várják a fináléba.

Franciaország-Belgium, kedd, 20:00

eltiltottak

A franciáknak nincs egy sem, Deschamps kapitány a teljes keretből válogathat, mivel még sérültje sincs, azaz tökéletes körülmények között készülhetnek.

A belgáknál egy fontos hiányzó lesz, a jobbhátvéd Meunier, aki megkapta a második sárgáját a brazilok ellen, így nem játszhat. Pótolni kell, és annyira nem is tűnik egyszerűnek, bár létezik kézenfekvő megoldás: Vermalen bekerül a háromfős védelembe, Alderweireld helyére, ő meg felugrik Meunier helyére. Korábban amúgy is jobbhátvéd volt, ismeri a posztot, igaz, az ötvédős rendszerben többet kell felfutnia. Némi kockázatot azért rejt a dolog, nem miatta, hanem Vermalen miatt, aki rém sérülékeny, és ha cserélni kell, az érvágás a belgákanak. Pláne akkor van erre sansz, ha nem végeznek 90 perc alatt. B terv: Carrasco megy ki jobbra, és marad hátul a bevált Verthongen, Kompany, Alderweireld hármas. Meglátjuk, mit talál ki Roberto Martinez kapitány.

fáradtság

A franciák már az utolsó csoportmeccsükön lazítottak, a vb eddigi egyetlen 0-0-ján a dánokkal, az argentinokat utána meglehetősen egyértelműen verték ki 90 perc alatt, Uruguayt pedig még könnyebben. Ráadásul a nyolcaddöntőjük és a negyeddöntőjük között a legtöbbet pihenhették a vb-csapatok közül kerek 6 napot. Péntek kora estétől már a kedd esti belga meccsre hangolnak, kifejezetten kipihentek lesznek.

A belgák Japán ellen 0-2-ről álltak fel, de befejezték a bő 90 perc alatt, majd péntek este is elég volt nekik a 90 perc a brazilok ellen. Jóval nehezebb meccseik voltak, mint a franciáknak, kevesebbet is készülhettek, így ebben a kérdésben is a franciák állnak jobban.

forma

A franciák lassan lendültek bele, kettőt nyertek 1-1 góllal, jött a 0-0, aztán újra kettőt nyertek egy, majd két góllal. Igazából eddig csak annyit adtak ki magukból, amennyit nagyon kellett. Hogy nagyon jó formában vannak-e? Valószínűleg igen, de a legjobb pillanatban, a belgák ellen indulhatnak be igazán.

rad

A belgák az egyetlenek a vb-n, akik mind az öt meccsüket megnyerték eddig a tornán, 100 százalékosak. Világbajnokságot hibátlanul nyerni irtó nehéz - legutóbb 2002-ben, a brazilok tudtak -, hét meccsen általában van egy-egy olyan, amikor lankad a forma, ilyen a belgáknál még nem volt. Japán ellen nagyon oda kellett tenniük magukat azon a 3-2-n és a brazilok ellen is csúcsra jártak.

sztár

A franciáknál Griezmann, akinek van ugyan három gólja, de kettő büntető, a harmadik meg akkora potya, hogy inkább az uruguayi kapusnak kellett volna beírni. Nehéz elképzelni, hogy a világ egyik legpengébb futballistájának öt meccsből egyszer se jöjjön ki igazán a lépés.

A belgáknál Kevin De Bruyne a topjátékos, az ő mozgása határozza meg a csapatot. A japánok és a brazilok ellen is kulcsmomentumai voltak, de a nagy nagy meccse még neki is hiányzik. A sztárok szempontjából 50-50-nek tűnik az elődöntő.

kapitány

Didier Deschampsnak eddig kvázi semmi dolga nem volt a vb-n, nézhette, ahogy a világ legtehetségesebb válogatottja játszik. Egyedül az argentinok ellen kellett kicsit odaszólni 1-2-nél, de olyan könnyedén fordították vissza a meccset, hogy lehet hogy még arra sem volt szükség. A franciák egyébként is híresek arról, hogy sztáredzők nélkül nyernek vagy dobnak nagyot: a 98-as világbajnok Aimet Jacques előtte 12 évvel nyert bármit, Roger Lemerre, a 2000-es Eb-győztes kapitány se előtte, se utána semmit, 2006-ban Raymond Domenechhel csoda, hogy a döntőig mentek. És most van Deschamps, akivel két éve otthon veszítettek Eb-döntőt, akinek egyetlen nívós győzelme egy 2010-es bajnoki cím a Marseille-jel.

Ki jut a döntőbe? 195 Belgium

151 Franciaország

Roberto Martinez a másik oldalon szintén csak egyszer nyert nagyot, egy FA-kupát még 2011-ben, csakhogy a Wigannel, méghozzá a döntőben a Manchester Cityt verték, 90 perc alatt. Martinez most a vb-n variált a kezdővel az utolsó csoportmeccsre, a japánok ellen is, a brazilok ellen szintén, ki-be pakolgatta az embereket a középpályára, taktikailag és stratégiailag is felkészült edző. Ha arra kerül a sor, hogy ki húz nagyobbat a padról, a belgák jobb helyzetben vannak.

Kedd este nyolckor kezd a francia-belga Szentpéterváron, a Zenit-stadionban.

rad