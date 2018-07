Pickford gyalázta Mandzukicot, aki góllal válaszolt

Jordan Pickfordot sokan a világbajnokság egyik legnagyobb felfedezettjének tartják. Az Everton 24 éves kapusa mindössze 3 felkészülési mérkőzésen szerepelt a válogatottban a vb előtt, ennek ellenére az angolok valamennyi meccsén ő állt a kapuban a tornán. A horvátok ellen 2-1-re elvesztett elődöntőben is jól védett, és egészen a hosszabbítás első félidejének végén történt incidensig legfeljebb a kirúgásaiba lehetett volna belekötni.

A 106. percben Perisic remekül tette be a labdát középre, Mandzukic pedig tökéletes ütemben érkezett középen és egyből kapura lőtt. A góltól csak Pickford vakmerő, enyhén közveszélyes kivetődése és lábbal bemutatott védése mentette meg az angolokat. A védőmozdulat után a kapus véletlenül, de alaposan belerúgott a horvát térdébe, majd a két játékos össze is ütközött, Mandzukic pedig nagy fájdalmak közt a földön maradt.

Ekkor az angol kapus rendkívül visszatetsző módon beszólt a térdét fájlaló csatárnak, noha számára is teljesen egyértelműnek kellett lennie, hogy biztosan nem szimulálásról volt szó.

A liverpooli szurkolók gyorsan leolvasták a szájáról, hogy a lenézően odavetett felszólítás tényleg olyan sértő volt, amilyennek Pickford testbeszéde és arckifejezése alapján gondolhattuk.

Kelj fel, te hülye pöcs!

– így szólt a kapus jó tanácsa a dialektust ismerők szerint (eredeti nyelven: "Get up, you fucking twat").

Elég csúnya dolog volt Pickfordtól, de még annál is sokkal ostobább. Ha csak egy kicsit is ismerte volna Mandzukicot, tudta volna, hogy egy ilyen beszólás után a csatár még úgy is rá fog tenni egy lapáttal, hogy már addig is teljesítőképessége határán játszott. És így is lett, Mandzukic alig 4 percre rá megszerezte a horvátok győztes gólját.

Utána rá se nézett a kapusra, csak rohant ünnepelni.