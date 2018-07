A hazazavart horvát csatár is kap vb-ezüstöt

Pedig a helyzetek alapján bőven lett volna esélyük még a továbbjutásra is, de a vége vereség lett.

A Horvát Labdarúgó Szövetség elnöke, az 1998-as vb gólkirálya, Davor Suker közvetlenül a vb-döntő után úgy nyilatkozott, nem tudja, hogy az első meccs után hazazavart Nikola Kalinic kaphat-e az ezüstéremből.

Később úgy határoztak, hogy erről a csapatnak kell döntenie.

Tomiszlav Pacak sajtófőnök most arról tájékoztatott, hogy a Milan csatárának is jár egy érem, és el is fogják hozzá juttatni.

A játékost még az első csoportmeccsen, Nigéria ellen (2-0) akarta becserélni Zlatko Dalic kapitány az utolsó öt percre, ő viszont azt mondta, fáj a háta, nem szeretne beállni. Mivel korábban nem panaszkodott sérülésre, így a szakember joggal feltételezte, nem akar ilyen kevés időt a pályán tölteni.

Ezek után hazaküldte, mondván csak egészséges játékosokra van szükség, csak azok tudnak segíteni.

Kalinic a csapattagokkal próbálta felvenni a kapcsolatot már a menetelés idején, de összezártak, és senki nem válaszolt neki.

Most viszont megenyhültek, és kaphat az éremből, ha már a felkészülést végigcsinálta.