Nem bír leállni Ronaldo veterán kihívója

Egészen bámulatosan játszik az idei szezonban a Sampdoria veterán csatára, Fabio Quagliarella: szombaton sem hagyta abba a gólgyártást, két belőtt tizenegyessel vette ki a részét az Udinese elleni 4-0–s győzelemből, és nem mellesleg beállította a legendás argentin Batistuta korábbi rekordját.

A meccs esélyese egyértelműen a Sampdoria volt, de az első góljukra így is a 33. percig kellett várni, amikor Defrel esett el a tizenhatoson belül. Elsőre tényleg úgy tűnt, mintha buktatták volna, többszöri megnézés után viszont óriási műesésnek néz ki amit csinált, amiért inkább neki kellett volna lapot kapnia.

A játékvezető ugyanakkor nem így látta, úgyhogy jöhetett a tizenegyes, amit Quagliarella magabiztosan értékesített, ezzel pedig nemcsak megszerezte a vezetést a Sampdoriának, hanem ezzel együtt

beállította gabriel Batistuta korábbi ligarekordját, ugyanis sorozatban tizenegyedik meccsén talált be.

Ezt ráadásul még tudta tetézni is, a második félidőben ugyanis egy kezezés után megítélt büntetőhöz is ő állt oda, és elemi erővel vágta be a labdát, ezzel a góllal pedig felugrott a Serie A góllövő örökranglistájának 28. helyére, megelőzve többek közt Chrisitan Vierit is.

Utána aztán Linetty és Gabbiadini is lőtt egy-egy gólt, utóbbi ráadásul Quagliarella gólpasszából talált be. Így a Sampdoria simán nyert, a 35 éves Quagliarella pedig folytatta egészen hihetetlen menetelését: a mai meccsel együtt idén 16 gólnál és 6 gólpassznál jár, amivel jelenleg Cristiano Ronaldót is megelőzve első a góllövőlistán.

A Sassuolo hasonlóan könnyedén győzött szombaton a Cagliari ellen, annak a meccsnek 3-0 lett a vége.

