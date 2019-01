Tovább robog a Dortmund, Szalaiék gólzáporos meccsen nyertek

Őrületes meglepetéseket ugyan nem hozott a Bundesliga szombati játéknapja, de sokgólos meccseket azért igen: az éllovas Dortmund 5-1–re verte a tabella végén kullogó Hannovert, a Szalaival felálló Hoffenheim pedig a kiegyenlített első félidő után feljebb kapcsolt, és hármat gurított a Freiburgnak a második játékrészben.

A listavezetőnél a Realtól kölcsönkapott Achraf Hakimi kezdte a gólgyártást, méghozzá nem is akárhogyan. A marokkói egy szép kényszerítő után messziről bombázott a kapuba, aminek Madridban valószínűleg eléggé örültek is, az ilyen megmozdulások alapján ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy megvan Marcelo utódja a Realnál.

Az első félidőben több gólt nem lőtt az éllovas, a másodikban viszont eléggé beindultak, és hét perc alatt gyakorlatilag le is rendezték a meccset. Marco Reus a 60. percben talált be, aztán két perccel később Götze volt eredményes, öt perc múlva pedig Guerreiro lőtte be csapata negyedik gólját.

A Hannover a 86. percben még tudott kozmetikázni az eredményen, de a Dortmundnak erre is volt válasza. Witsel a meccs legvégén a semmiből eresztett meg egy lövést, ami a kapufáról befelé pattant, így a hazaiak kiütéssel nyertek, és magabiztosan őrzik első helyüket a tabellán.

A Szalaival felálló Hoffenheim ennél egy fokkal izgalmasabb meccset játszott a Freiburggal, hiába szereztek ugyanis vezetést a vendégek már a 19. percben Joelinton góljával, Höler pár perccel a félidő vége előtt egyenlíteni tudott, így a szünetre 1-1–gyel mentek a csapatok.

A második játékrészben aztán Kramaric büntetőből szerezte meg újra a vezetést a Hoffenheimnak, majd a 72. percben ismét ő volt eredményes, öt perccel a vége előtt pedig Demirbay is betalált, így végül simán győzött a Hoffenheim. Szalai egyébként a 64. percig volt a pályán, a túloldalon viszont továbbra sem volt ott a csapatban az ágyéksérülésével bajlódó Sallai Roland.

A többi szombati meccsen egyebek mellett

nyerni tudott a Mönchengladbach szombaton, így átmenetileg átvette a második helyet a tabellán a Bayern Münchentől,

a Bayer Leverkusen pedig némi meglepetésre simán verte a Wolfsburgot, így a kilencedik helyen áll.

tabella