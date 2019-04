Összeverekedett a Bayern edzésén Lewandowski és Coman

Egymásnak ment a Bayern München pénteki edzésén Robert Lewandowski és Kingsley Coman, a futballklub két játékosa, állítja a német Bild.

Az újság szerint két csapattársuk, Niklas Süle és Jerome Boateng választotta szét őket. Nico Kovac edző is végignézte a történteket, de nem küldte az öltözőbe a dulakodókat, a tréninget mindketten folytathatták és be is fejezték.

A Bild azt feltételezi, valamilyen büntetést mégis kaphatnak, mert a Bayern híresen szigorú az efféle eseteknél.

Lewandowski és Coman egy korábbi edzésen

A Bayernnél elméletileg jó hangulatnak kellene lennie, mert a múlt héten, a BL-kiesés után, eredményes napokat zártak, a Német Kupában, ha nehezen is, de elődöntőbe jutottak, a Bundesligában pedig 5-0-ra kiütötték egyetlen ellenfelüket, a BVB-t, és a tabellán is visszaelőzték őket. Hat meccsel a vége előtt két ponttal vezetnek.