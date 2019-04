A Felcsútról kirúgott edző elmondta a futballvalóságot

Radoki János rendesen kiosztotta a magyar bajnokságot, illetve a magyar utánpótlásnevelést abban az interjúban, ami a Csakfocin jelent meg pénteken a Felcsúton alig 13 meccset töltő edzővel.

A korábban a német futballban tevékenykedő edző menesztése az eredmények ismeretében indokolható volt. Csapata alsóbb osztályú ellenféllel szemben esett ki a Magyar Kupából, a bajnokságban pedig veszített pontelőnyéből a kiesőhelyen állókhoz képest. Ráadásul utolsó két bajnokiján a mögötte álló DVTK és Kisvárda ellen is kikaptak, utóbbitól Felcsúton kapva egy négyest.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Radoki már korábban is kiakadt a magyar utánpótlásképzés Felcsúton tapasztalt hiányosságaitól, amikor még fel sem merült, hogy ilyen gyorsan kirúghatják. Nem lehet kizárólag Radoki esetleges sértettségre fogni az edző helyenként meglepően éles vagy éppen lesajnáló megállapításait, persze ettől még ez is szerepet játszhatott a dologban.

Az interjúból az derül ki, hogy rövidke felcsúti tartózkodása alatt Radoki arra jutott, hogy a magyar futball az infrastrukturális és az anyagi lehetőségek terén rendben van, minden másban viszont nagyon nincs. (Róla pedig az derül ki, hogy ő is képes merész párhuzamokat vonni, ha magyarázni kell az eredményeket.)

Radoki emlékezetesebb megállapításai a magyar bajnokságról és Felcsútról:

"Tetszett az infrastruktúra, az edzőpályák minősége, a konditermek. Úgy gondoltam, hogy ha minden rendelkezésre áll, akkor tudok miből építkezni."

"Példaként mondhatom, Pep Guardiolát, aki szintén nem tudta három hónap alatt megvalósítani, amit elképzelt. Hiába rendelkezett a Barcelona nagy költségvetéssel, eleinte neki sem jöttek az eredmények. Türelemre és időre volt szüksége, ami sajnos Felcsúton hiányzott."

Kérésemnek megfelelően kaptam egy belső védőt Kamen Hadzsiev személyében. Egy csatár is meg volt ígérve, de őt azóta sem láttam.

"A bajnokság színvonala nem olyan magas. Ha a Ferencvárosra és a Vidire ránézünk, messze kiemelkednek a bajnokságból, azonban kérdem én: magyar vagy külföldi csapatról beszélünk?"

Egy újabb fontos idézet:

"Sajnos a sok légiós miatt a fiatal, feltörekvő magyar játékosok nem kapnak lehetőséget, ezáltal nem tudnak tovább fejlődni. Valóban sok pénz van a magyar fociban, de az csak egy dolog."

Ha elmondtam nekik, hogy egy adott játékrendszerben hogyan kell helyezkedni, azt nem értették.

Sajnos megint ott vagyunk, hogy az utánpótlásedzők nem mondták meg annak idején, mit és hogyan kell csinálni."

Egyszer az egyik rutinos játékosa odament hozzá és mondta, csodálkozik mennyire kemény, hajtós edzéseket tartok, ilyet még Magyarországon még nem tapasztalt. Mesélte, hogy Magyarországon általában a hétfő az szabadnap volt, kedden elkezdték a felkészülést a hétvégére, szerdán egy kicsit keményebb edzések voltak, csütörtökön regenerációt – egyfajta „wellness-napot” tartottak, pénteken kapura lőttek és pontrúgásokat gyakoroltak, végül szombaton volt a mérkőzés. Meg is kérdezte tőle, hogyan akartak így jobbak lenni edzettség nélkül.

"A fiatal játékosok így nőttek fel, ezt kapták az utánpótlásban. Olyan nagy a lemaradásunk más ország futballkultúrájával szemben, hogy ezt nem lehet behozni.

A magyar játékosok 22-23 évesen nincsenek rákényszerítve a kőkemény munkára. Megkapják a nagy pénzt a kevesebb munkáért és úgy vannak vele, miért mennének ki külföldre, ha kevesebb munkáért megkapják a nagyobb fizetést?

A német másodosztályban nem keresnek annyit, mint itt Magyarországon, azonban azt ne feledjük, ott a játék sokkal nehezebb!"

A válogatott ki akar jutni a 2020-as Európa-bajnokságra, ami szerinte összejöhet. Meggyőződése, hogy a Fradi vagy a Vidi a német másodosztályban is helytállna, szerinte a többiek a harmadik vonalban az első tízben benne lennének.

"Nagyon szerettem a magyar focit, és a Puskás Akadémiáról is csak jót tudok mondani."

A teljes interjú a Csakfocin.