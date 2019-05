Hétfőn munkaadója lett az a csapat, amit vasárnap 5-3-ra megvert

Több régi Bundesliga-rekordot is megdöntött a Leverkusen, miközben 6-1-re elkalapálta az Európa-liga egyik elődöntősét.

Achim Beierlorzer lesz a Bundesligába most feljutó 1. FC Köln vezetőedzője.

A kölni klub a másodosztály utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül már biztosította helyét az élvonalban, azzal együtt is, hogy vasárnap 5-3-as vereséget szenvedett a Beierlorzer vezette Regensburgtól.

Achim Beierlorzert fotózzák a Regensburg–Köln-meccs közben

„Amikor megkaptam az ajánlatot a Bundesligába visszatérő Kölntől, egy másodpercig sem haboztam. Nagy klub komoly hagyományokkal és remek szurkolókkal, már alig várom a közös munkát" – árulta el az 51 esztendős német tréner, aki 2017 óta dolgozott a Regensburgnál, a Kölnnel pedig 2021-ig tartó szerződést írt alá. A hírek szerint 70 ezer euróért szerződtették.

A kölni klub április 27-én menesztette a kispadról Markus Anfangot, azóta ideiglenes vezetőedzőként Andre Pawlak irányította az edzéseket.

Beierlorzer korábban az RB Leipzignál is dolgozott, előbb az ifjúsági csapatoknál, majd Ralf Ragnick mellett másodedzőként is és megbízott edzőként is.

(MTI/Index)