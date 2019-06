Messi megint megpróbálja, talán utoljára

Néhány fontosabb adat:

Egy évvel a világbajnokság után rendezik a 45. Copa Americát, a tavalyi vb-n a dél-amerikai csapatok nem jutottak el az elődöntőig, 2006-ban fordult elő utoljára hasonlóan gyenge szereplés. Most a saját földrészükön igyekeznek megmutatni, rendben van a futballjuk.

Sokáig úgy tűnt, hogy Lionel Messi nem lesz ott a Copán, de végül a vb-kudarc után visszatért a válogatottba márciusban, igaz nem sok sikerélménnyel, mert Venezuela 3-1-re megverte őket.

Akkoriban beszélt arról, nagyon sok hazugság bosszantotta, különösen az, amikor azt híresztelték, hogy az édesapja állítja össze a válogatottat. Vagyis, hogy azok kerülnek be, akikkel ő játszani szeretne, nem pedig azok a legjobb csapatot alkotják.

A hamarosan 32 éves Messi döntésében vélhetően közrejátszott, hogy korábbi játékostársai (Scaloni, Ayala, Samuel) vezetik most a csapatot. Messi nagyon szenvedett az előző vb-n, nem feltétlen kedvetlenségről árulkodott a testbeszéde, inkább görcsös akaratról, mert pontosan érezte, hogy nem fognak beindulni, akármit is tesznek.

Az argentinok az egyetlen felkészülési meccsre Nicaraguát kötötték le, az 5-1-es győzelem szép, de sokat nem árul el a formájukról. Az országban egy lendületes, helyenként virtuóz megoldásokra képes válogatottat szeretnének látni, mert nem kápráztatták el a szurkolókat mostanában, noha egyetlen más ország sem adott annyi játékost az európai neves BL-csapatokba, mint Argentína.

Ez a Copa most jó lehet arra, hogy a szurkolóikat maguk mellé állítsák, és hogy megmutassák: tudnak egymásért valamint a nemzetükért küzdeni. Akármerről közelítünk: Messinek ez az egyik utolsó esélye, hogy válogatott szinten is maradandót alkosson.

A brazilok eközben Neymarról beszélnek, és könnyen lehet, hogy a PSG utolsó meccsen megsérülő sztárja nem fog hiányozni a csapatból. Az Ajaxszal kimagasló szezont futó David Neres ugyanis képes lehet a pótlására, és Richarlisont is be lehet vetni.

Centerben Gabriel Jesus vagy a sokkal univerzálisabb Firmino fog játszani, mögötte pedig Coutinho, aki kimaradt a BL-győztes Liverpoolból, így az ő lelkének nyilván jót tenne, ha a szezont egy aranyéremmel tudná befejezni.

Neymar Katar ellen sérült meg, ami nem könnyebbség Tite kapitánynak, de kétségtelenül van jó oldala: nem kell a nemi erőszak vádja miatt kihallgatott sztárról beszélnie minden egyes sajtótájékoztatón. Így is igen nagy nyomás lesz rajtuk, mert a 2014-es vb-n fejre álltak, a németek elleni 7-1-es, megalázó vereség nagyon mély nyomokat hagyott az egész országban.

Chile hiába nyerte meg az előző két kiírást, most nem sorolják a favoritok közé, mert már Sanchez, Vidal is túl vannak a harmincon. Az előző döntőről fennmaradt egy örökre emlékezetes kép. Chile fokozottan igyekezett kikapcsolni Messit. Így:

#BAUZA: "If you leave Messi alone like vs Chile (as Tata did), he will have 4/5 defenders on him & suffer a lot." pic.twitter.com/nNqXmSUp9x