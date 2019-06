Tottinál elszakadt a cérna: 27 év után otthagyta a Romát

Francesco Totti 619 meccs után 2017-ben fejezte be játékos pályafutását - 1992 óta volt a klub alkalmazásában -, majd sportigazgató lett. Hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette lemondását.

A 2006-ban világbajnok futballista megköszönte Malago elnöknek, de 12.41 perckor elküldte neki: nem folytatja.

Régóta érlelődött benne ez a gondolat, és most jutott el oda, hogy el is mondja, és ezt nem önszántából teszi. Fontos előzmény: egy másik vezető, Franco Baldini és Totti nincsenek jóban, a klubelnök azonban továbbra is számít Baldini munkájára.

A konfliktusuk oda vezethető vissza, hogy Baldini egyszer azt mondta Tottinak, ő a szíve szerint már rég eladta volna, mert az utolsó éveiben már nem vált a csapat előnyére a játékára, inkább hátráltatta a társait.

A Roma csak a hatodik lett az olasz bajnokságban, ezért már júliusban játszani kell az Európa Ligában. Totti szerint minimum egy hellyel kellett volna előbb végezni.

"Azt tudták, hogy segíteni és adni szeretnék ennek a csapatnak, de soha sem hagyták, hogy valóban adjak, hogy érdemben döntéseket hozzak. Azt hittem, ha ez az első évben megesik, az előfordulhat. De a második évemben sem változott a helyzet.

Nekem ez a klub nem a második otthonom volt, hanem az első. Mindig is az volt a tervem, hogy ezeket a színeket a magasba juttassam. Ezért is fájdalmas búcsúzni, de meg kellett tennem.

Nem biztos, hogy végleg búcsúzom el. A Roma a világ legfontosabb csapata, támogatni és tisztelni kell. Elnökök, játékosok, edzők jönnek és mennek. De a zászló, és Roma örök"

-mondta Totti.

Amikor felmerült az edzőkérdés, konkrétan elmesélte, hogy ő kizárólag a korábbi kapitány Contéval tárgyalt, senki mással nem, aki ennek ellenkezőjét mondja, sok sci-fit nézett. A portugál Paulo Fonsecát mindenesetre már kinevezték, és a szurkolók nem voltak túlzottan elégedettek ezzel a választással.

A klub másik világbajnoka, Daniele de Rossi is most távozik.