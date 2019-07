45 millió euróért igazolt a Realtól az eltiltott Chelsea

A Chelsea-t az év elején a FIFA két átigazolási szezonra tiltotta el, mert sorozatos szabálytalanságokra bukkant fiatal játékosok szerződtetésénél, a londoni klub hétfő este mégis bejelentette: megszerezte Mateo Kovacicot a Real Madridtól. A vb-döntős horvát középpályás úgy 45 millió euróért cserébe vált klubot.

Hogy is lehet ez?

Úgy, hogy Kovacic az elmúlt szezonban már a Chelsea-ben játszott kölcsönben, így múlt nyáron regisztráltatták az angol futball-ligánál.

A Chelsea büntetése pedig pontosan nem az átigazolásokat, hanem az új játékosok beregisztrálását tiltja a most nyári és a januári transzferszezonban.

Vagyis aki már eddig is náluk játszott, még ha nem is volt az övék, maradhat, és pályára is léphet a következő szezonban.

Mateo Kovacic

Teljesen új futballistát is megszerezhetnek, csakhogy azt nem regisztrálhatják, így nem is játszathatják jövő nyárig.

Kovacic túl sok lehetőséget egyébként nem kapott az elmúlt idényben, így a 40 millió font nagyon nagyon szép pénz érte.

Kovacichoz hasonlóan Gonzalo Higuain is kölcsönben volt az angoloknál, de közölték azt is, hogy ő távozik, visszamegy a játékjogát birtokló Juventushoz, ahol épp a szintén a Chelsea-től távozó Maurizio Sarri lesz az edző. Sarri kedvence az argentin csatár, már a Napolinál is együtt dolgoztak, januárban épp a tréner kérésére vették kölcsön.

A Chelsea négy másik játékosa lelépését is bejelentette: Gary Cahill, a cserekapus Robert Green, Eduardo és Kyle Scott szerződése lejárt, és nem kötnek velük újat.