Stieber Zoltán távozik amerikai csapatától

Bő egy hónapja mi is írtunk arról, hogy Nikolics Nemanja és Nagy Ádám után Stieber Zoltán is jelezte, hogy távozna csapatától, ez pedig elég hamar meg is történt: pénteken a DC United bejelentette, hogy közös megegyezéssel elbúcsúztak a magyar középpályástól – derült ki a klub honlapjáról.

Mint írták, köszönik Stiebernek az elmúlt három szezont, és a legjobbakat kívánják neki a további pályafutására. Stieber 2017-ben a Kaiserslauterntől ment ki Amerikába, az ott töltött idő alatt pedig hat gólt és nyolc gólpasszt jegyzett 44 meccsen.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a magyar játékos hol folytatja majd, de az biztos, hogy a klubváltás fő motivációja a nagyobb játéklehetőség, illetve a válogatottba való visszatérés volt. Egy hónapja elmondta, hogy inkább Európában, a válogatotthoz közelebb folytatná, hátha így nagyobb eséllyel szerepelhetne a nemzeti csapatban, és arról is beszélt, hogy megfelelő ajánlat esetén akár az NB I-be is visszatérne.