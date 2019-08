Henty-duplával indította útjára a Felcsút az idei NB I.-es szezont

Három meccsel vette kezdetét vasárnap az NB I., illetve hivatalos nevén az OTP Bank Liga 2019/20-as szezonja, igazán nagy rangadók helyett a tavalyi középmezőnnyel, és a most feljutott Zalaegerszeggel. Ezek közül előzetesen egyértelműen a Felcsút-Újpest tűnt a legérdekesebb mérkőzésnek, és tényleg ez is lett a legérdekesebb: Henty beverte a szezon első gólját, később duplázott is, a Felcsút pedig végül 3-1–re győzött szombat este.

A felcsútiak eléggé bekezdtek az első félidőben, már a hetedik percben vezetést szerezhettek volna, de Pajovic védeni tudta Hadzsiev fejesét. Pár perccel később aztán már ő is tehetetlen volt, csak belekapni tudott Henty fejesébe, aki a bal szélen felfutó Nagytól kapott remek beadást tette be a hazaiak kapujába.

A 31. percben aztán egy kontra után megint Henty volt eredményes: a középen teljesen üresen maradt Sós lövését még hárította Pajovic, róla azonban kipattant a labda, a nigériai játékos pedig remek ütemben érkezett, és könnyedén lőtt a kapuba.

Eddig is ébredezett az Újpest, de ez a gól végképp felrázta őket, és hamar nyomasztó fölénybe kerültek, de hiába voltak helyzetek mindkét oldalon, gól már nem született a félidőben. A második játékrészben aztán egyértelműen az Újpest akarata érvényesült, ezt pedig egy szöglet után hamar gólra is váltották, a csereként beállt Balázs Benjámin szerezte meg a szépítő gólt.

Az Újpest innentől kezdve hiába dominálta a játékot, nem sikerült kiegyenlíteniük, sőt, a 69. percben pedig egy kontra végén Josip Knezevic a kétgólos különbséget is visszaállította. A hajrában az eredmény már nem változott, így a két csapat pályaválasztás mellett lejátszott előző négy bajnoki mérkőzéséből háromhoz hasonlóan a Puskás Akadémia ismét nyert az Újpest vendégeként.

A másik két meccsen ennél visszafogottabb eredmény született, a Kisvárda a Paksot, a Mezőkövesd pedig a Zalaegerszeget verte 1-0–ra. A frissen feljutott ZTE egyébként végig harcosan játszott, többször is csak Szappanos bravúrjai mentették meg a Mezőkövesdet, de egy védelmi hiba elég volt ahhoz, hogy így is elveszítsék a meccset.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 1-0 (1-0)

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1-3 (0-2)

Kisvárda Master Good-Paksi FC 1-0 (0-0)

vasárnap játsszák