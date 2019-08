240 km/órával száguldott a korábbi újpesti focista Belgiumban

Múlt szerdán fogták el a rendőrök a belgiumi E403-as úton Kylian Hazard-t, az Újpest korábbi labdarúgóját, aki több mint 240 km/órával száguldott az úton Tournai városa felé.

A rendőrség a Le Soir beszámolója szerint gyorsan kiszúrta a veszélyesen gyorsan hajtó focistát, akinek azonnal be is vonták a jogosítványát 15 napra. A későbbi büntetéséről majd a bíróság dönt. Hazard a testvérével ült a kocsiban.

Hazard, aki jelenleg a Cercle Bruges játékosa, most szerdán az Instagramon kért elnézést a durva gyorshajtásért.

Múlt héten helyrehozhatatlan hibát követtem el. Veszélybe sodortam nemcsak a saját életemet, hanem másokét is. Bocsánatot kérek mindenkitől.

Hazard azt is mondta, hogy látogatást tett egy olyan intézményben, ahol a közúti balesetek elszenvedőit ápolják. Mostantól példát szeretne mutatni másoknak is, hogy biztonságosan kell vezetni az utakon. "Be safe" - írta ki az Instagramra.