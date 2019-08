Hárman meghaltak, tízen megsérültek egy hondurasi futballmeccs előtt

Hárman meghaltak és legalább tízen megsérültek abban az összecsapásban, amelyik egy futballmeccs előtt robbant ki Honduras fővárosában, Tegucigalpában,írja a Reuters.

A Motagua és az Olimpia csapat szurkolói azért estek egymásnak a Nemzeti Stadionban, mert nem sokkal korábban megtámadták a Motague csapatát szállító buszt. Egy későbbi rendőrségei jelentés megerősítette, hogy a támadók az Olimpia mezét viselték. A buszt kövekkel dobálták meg, be is törtek az ablakai, a szilánkok három játékos arcát is megsebezték, őket is kórházba vitték kezelésre.

A stadionban tömegverekedés alakult ki, a játéktérre rohantak be a nézők, ahogy azt több videófelvételen is látni.

„Három ember meghalt és hetet lelőttek vagy megkéseltek. Egyikük egy fiú. Három sérült kritikus állapotban van" – mondta Laura Schoenherr, az egyetemi kórház szóvivője.

A támadás után a helyi futballszövetség felfüggesztette a meccset, amire húszezer néző ment ki.