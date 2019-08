Egy angol fociedző szerint azért kell a brexit, mert az EU miatt van új szabály a kezezésre

Egészen bizarr magyarázattal állt elő a legutóbb a Queens Park Rangersnél edzősködő Ian Holloway a Premiere League idei szezonjában bemutatkozó, a kezezésre vonatkozó szabályra: az 56 éves szakember bámulatos logikával az Európai Uniót tette felelőssé szabályért, és végül arra jutott, hogy Nagy-Britanniának mielőbb ki kell lépnie az EU-ból – írja a Guardian.

De mi az új szabály?

A történet megértéséhez először érdemes átvenni az új szabályt, amit az elmúlt két hétben valóban sokan kritizáltak, az EU-t azonban egészen eddig még senkinek nem jutott eszébe felhozni az ügyben. A 2019/20-as szezonban több ponton is módosultak a futballszabályok (az összes változás itt [.pdf] érhető el), jelen helyzetben azonban a kezezésre, azon belül is a támadásokra vonatkozó módosítások lesznek fontosak.

A 12-es szabály mostantól több olyan helyzetet sorol fel, ahol a kezezés akkor is szabadrúgást eredményez, ha nem volt szándékos, a magyarázatban pedig világosan megjelenik, hogy

a futballban nem fogadható el gólnak olyan találat, ami kézzel született, vagy ami előtt a játékos egy kezezés miatt került helyzetbe.

Erre tökéletes példa a Manchester City és a Tottenham szombati meccse, amin Gabriel Jesus hosszabbításban esett vezető gólját azért vették el a Citytől, mert a videózás után kiderült, hogy Laporte kezéről pattant elé a labda. Ezt a szabályt egyébként azért hozta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB), mert az előző szezonban több olyan gól is esett, amit nem szándékos kezezés előzött meg.

Önmagában persze nem lenne kimondottan problémás a szabály, hiszen a fent említett meccsen sem szúrta ki a kezezést a játékvezetői stáb egyik tagja sem, az idei szezonban ugyanakkor már a Premier League-ben is használják a videóbírót. A videós stáb könnyedén kiszúrja az ilyen eseteket, a játékvezetőnek pedig a szabály értelmében így érvénytelenítenie kell a találatot.

Ezért kell a brexit!!!

Ennek fényében igazából érthető, hogy miért kritizálják sokan a dolgot: az új szabállyal számos olyan találatot fognak elvenni utólag, amik ellen még a hátrányba kerülő csapat se nagyon reklamálna, ráadásul ha ugyanebben a szituációban a védő kezét érinti a labda, arra nem kell büntetőt fújni. Első körben Holloway is ezt emelte ki, utána viszont egészen elképesztő magasságokba emelkedett a Sky Sports egyik műsorában.

Mi értelme van annak, hogy ez csak az egyik félnél számít kezezésnek? Hogy lenne már ez tiszta és egyértelmű? A legfontosabb dolgot felejtették el: nem az a dolguk, hogy újraértelmezzék a játékot, hanem hogy tiszta és egyértelmű döntéseket hozzanak, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a változtatás a mi embereinkhez köthető.

– mondta Holloway, hozzátéve, hogy szerinte inkább arról lehet szó, hogy valaki kívülről bele akar szólni abba, hogy hogy játsszanak, és szerinte ennek a valakinek sürgősen abba kellene ezt hagynia.

Az érdekes rész ezen a ponton jött, a szakember ugyanis elkezdett arról beszélni, hogy

reméli, összejön a brexit, és kilépnek az Európai Unióból, mert az emberek erre szavaztak, és mert az angoloknak senki sem mondhatja meg, hogy mit csináljanak.

Ez a következtetés nem pusztán azért értelmetlen, mert természetesen nem az EU felelős a kezezésre vonatkozó szabályok megváltozásáért, hanem azért is, mert az ezért valójában felelős IFAB elnöke egy korábbi angol játékvezető, a testület nyolc tagjából pedig összesen négyen angolok. A szabály ráadásul értelemszerűen nemcsak a Premier League-re vonatkozik, minden más ligában is ugyanúgy be kell majd tartani.

(Borítókép: Ian Holloway egy korábbi meccsen 2018-ban - fotó: Jordan Mansfield / Getty Images)