Korábban kezdődő meccsekkel törne be a Juventus az ázsiai piacra

Az olasz bajnok Juventus arra kérte az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokságot, a Serie A-t, hogy szervezzenek több korábban kezdődő meccset, mert úgy gondolják, hogy ez elősegítené a klub növekedését Ázsiában – írja a BBC.

A Juvents a Deloitte januárban közzétett rangsora alapján csak a tizenegyedik volt a leggazdagabb klubok listáján, a Premiere League tavalyi hat legjobb csapata közül pedig mindegyik megelőzte őket. Álláspontjuk szerint ez főleg annak köszönhető, hogy az angol első osztályú bajnokság sokkal jobban menedzseli a közvetítési jogokat, és a meccsek kezdetét is.

Meg kell találnunk az egyensúlyt a hazai és a nemzetközi közönség igényei között. Ez egy elég régi történet, de még mindig ez az egyik leggyakoribb oka a csapatok és a Serie A közti harcoknak.

– mondta Giorgio Ricci, a Juventus pénzügyi igazgatója.

A juventus nincs egyedül ebben a kérdésben: márciusban már az Inter vezérigazgatója is arról beszélt, át kell helyezni az olasz bajnokik kezdését, hogy Ázsiában is tudják nézni a meccseket, a most szombaton kezdődő szezon első két hetében azonban ennek ellenére pekingi idő szerint az összes meccs éjfélkor, vagy még később kezdődik majd. Ez a nagy olasz csapatok szerint egyáltalán nem segít abban, hogy nemzetközi szinten is sikeres brandet építsenek, a jelenlegi helyzet pedig egyértelműen a Premiere League felé billenti a mérleget.

Ázsia szerepét korábban a liga is belátta, és felmerült egy kínai Serie A meccs lehetősége is, de jelenleg nem tűnik valószínűnek, hogy ez a következő három évben megvalósul majd. A Juventus mindenesetre egyértelműen az ázsiai piacban látja a megoldást: Ricci elmondta, hogy ők akarnak lenni az első olasz csapat, ami több angol klubhoz hasonlóan hongkongi irodát nyit.

Cristiano Ronaldo érkezése egyébként többek közt Ázsiában is jelentősen megdobta az érdeklődést az olasz bajnok iránt, de egyáltalán nem biztos, hogy ő lesz a keleti nyitás kulcsfigurája azok után, hogy július végén nem volt hajlandó pályára lépni a csapat koreai meccsén.