A felcsúti kapus szerint akár még több gólt is rúghattak volna a Fradinak

A Felcsút hatalmas meglepetésre 4-1–re verte a címvédő Ferencvárost vasárnap az NB I. negyedik fordulójának zárómeccsén, ráadásul úgy, hogy az első félidőben még a Fradi szerzett vezetést. A Nemzeti Sport a meccs után a felcsútiak kapusával, az élvonalban éppen 200. meccsét játszó Hegedüs Lajossal értékelt, aki többek közt azt is elmondta, hogy érzése szerint akár több gólt is lőhettek volna a bajnoknak.

Nagyon örülünk, hogy tudtunk nyerni, az hogy ilyen irányban, az meg remélem, hogy az önbizalmunkat helyreteszi, és a továbbiakban úgy tudunk játszani, ahogy ma játszottunk a második félidőben.

– kezdte az értékelést Hegedüs, hozzátéve azt is, hogy az előző két meccsen elszenvedett vereségek nem nyújtott reális képet a csapatról.

A Fradi az első félidőben viszonylag hamar megszerezte a vezetést, de Hegedüs nem érezte úgy, hogy kézben tartották volna a meccset. Szerinte nagyobb helyzeteik voltak, mint az ellenfelüknek, és bár ajándékoztak nekik egy gólt, nem omlottak össze, és még a félidő vége előtt ki tudtak egyenlíteni. Az előző két meccs után ez nagyon felspannolta őket, meg akarták mutatni, hogy elöl tudják hozni azt az extrát, ami benne van a csapatban, ez pedig végül össze is jött.

Hegedüs szerint miután a második félidőben megszerezték a vezetést, jól tudták kontrollálni a meccset, a Fradinak igazából helyzete se nagyon volt, és

még akár több gólt is rúghattak volna, így nagyon büszke a csapatára.

A kapus szerint ennek ellenére egyelőre még felesleges az erőviszonyokról beszélni, először kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtaniuk, hogy ne az legyen, hogy nyernek egy meccset, aztán kikapnak kétszer. Ha ez sikerül, akkor akár a top 4-be is bekerülhet majd a Felcsút, de szerinte ez egy hosszú út.

A lap a felcsútiak egyenlítő gólját szerző Sós Bencével is beszélt a meccs után, aki elmondta, nagyon örül, hogy végre győzelemmel hagyták el a pályát. Emellett ő is kiemelte, hogy ha minden meccsen így koncentrálnak, akkor komoly célokért tudnak majd harcolni, de azt is hozzátette, hogy reálisan kell kezelni a győzelmet.