A futball éjszakáján az épülő Puskás Stadion is megnyitja kapuit

A tavalyi, első esemény után az idén is megrendezik a Futball Éjszakáját, szeptember hatodikán, pénteken. Nagy múltú klubok nyitják meg a kapuikat a szurkolók előtt, a friss Európa Liga-főtáblás Ferencvárosnál például a múzeum is várja a szurkolókat, emellett végig lehet nézni a stadion öltözőjét, vagy akár a VIP-et is.

A Groupama Arénában lép pályára szeptember kilencedikén a válogatott Szlovákia ellen, vagyis testközelből lehet szembesülni azzal, milyen távol van a gyep és az öltöző. Az érdeklődők maguk elé képzelhetik, milyen hangulat vár a csapatra.

Az idén két új helyszín is van, a novemberben átadandó Puskás Stadion, ahol már lassan a helyére került a gyep, de a játéktérre még nem lehet bemenni, de jó néhányan már megnézhetik, a 68 ezres létesítmény munkálatai hogyan állnak. Gera Zoltán november 15-i búcsúmeccsén Magyarország a kétszeres vb-győztes Uruguayt fogadja. A fehérvári stadion is várja a drukkereket, itt mezkiállítással és jegygyűjteménnyel készülnek.

A fő helyszín az Illovszky Stadion lesz, itt lép pályára az újságíró és a színész válogatott - többek között Nemcsák Károly és Eperjes Károly színészekkel. Az összecsapás 99 éves múltra tekint vissza. A Vasas és az Újpest pedig edzőmeccset játszik. A napokban átadott szegedi stadiont is meg lehet látogatni. Pakson pedig a magyar öregfiúk válogatottja is ott lesz a pályán a helyi legendákkal szemben.

A helyszínekre már lehet regisztrálni, itt megtalálja, pontosan melyik klubok vesznek részt a programokban.