Mhitarjan szinte egyedül verte meg a bosnyákokat

Örményország hazai pályán 4-2-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát a Európa-bajnoki futballselejtező-sorozat vasárnapi játéknapján.

A mérkőzés kulcsembere Henrih Mhitarjan volt - a támadót az Arsenal erre a szezonra kölcsönadta az AS Romának -, aki három örmény gólból is kivette a részét: két találata mellett egy gólpassza is volt.

A J csoport tabelláján ezzel helycsere történt, a harmadik örmények két ponttal állnak az immár negyedik bosnyákok előtt.

A mérkőzés után Robert Prosinecki lemondott a bosnyák válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A horvát edző - korábbi világklasszis középpályás - elmondta: tavaly januárban, amikor kinevezték, azt gondolta, sikerül kijutniuk az Európa-bajnokságra, de mivel a vasárnapi vereséggel eldőlt, hogy ez nem jöhet össze, a távozás mellett döntött. Hozzátette, azért éppen most mondott le, hogy utódjának legyen elég ideje felkészíteni a csapatot a Nemzetek Ligája rajtjára. (MTI)

J csoport:

Örményország - Bosznia-Hercegovina 4-2 (1-1)



gólszerzők: Mhitarjan (3., 66.), Hambardzumjan (79.), Loncar (95., öngól), illetve Dzeko (13.), Gojak (70.)