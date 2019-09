Végigsöpört Európán a benelux úthenger

Les volt az első szlovák gól? Szoboszlai milyen szépen tekerte be a jobb felsőbe?

Hat meccsből hatot nyert a futball-Eb-selejtezők I csoportjában Belgium, száz százalékos mérleggel vezet, 19 gólt lőtt, egyet kapott eddig. Pár nappal ezelőtt könnyű dolguk volt, San Marinóban nyertek 4-0-ra, hétfőn valamivel nehezebbnek ígérkezett a Skócia elleni meccsük Glasgow-ban: fél óra alatt elintézték, Kevin De Bruyne három gólpasszt adott, 3-0-ra vezettek.

Scotland vs Belgium 0-4

A Manchester City világklasszisa a hajrában még rúgott is egyet, így ez a meccsük is 4-0 lett.

Nem sokkal maradtak el a belgák mögött szomszédjaik, a hollandok sem, ők pénteken nagy meccset nyertek Németországban, 4-2-re, a C csoportban. Hétfőn Észtországban jött a levezetés, 0-4. Náluk is volt egy kiemelkedő ember, Memphis Depay: két gólpasszal és egy góllal zárt, de Ryan Babel is két gólt szerzett.

Hollandia tavasszal a németektől kikapott otthon, és mivel egy meccsel kevesebbet játszott náluk és az északíreknél, csak harmadik a csoportban, ám mindössze három pont hátránnyal mögöttük.

