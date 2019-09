Bognár György újra magára irányította a figyelmet

Fontos meccset veszített a labdarúgó NB II.-ben a Budaörs, mert a szolnoki vereség azt jelentette, hogy a kieső helyre került, míg a Szolnok a 2-0-s sikerrel került el onnan.

Fotó: BSC Labdarúgás / youtube Bognár György

Bognár György így értékelt. "A szövetségtől nem kaptam meg az iránymutatást, hogy mit nyilatkozhatok, ezért csak saját véleményemet tudnám elmondani, azt pedig most nem szeretném."

Magyarázat: Bognárt 100 ezer forintos bírságot kapott, miután központi lebutításról beszélt két hete, amikor éppen egy játékvezetőnő volt a meccsükön.

A Budaörs Siófokon és most is az utolsó 20 percben kapott két gólt, amivel mindkétszer veszített, legközelebb talán ennek okairól is hallhatunk az edzőtől, pontosabban szakmai igazgatótól. A Budaörs az eddigi 9 forduló alatt nyolc pontot szerzett.