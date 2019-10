51 góllal távozik Nikolics a Chicagótól

Utolsó meccsét játszotta a Chicago Fire-ben Nikolics Nemanja, a magyar válogatott csatára, aki már lemondta a válogatottságot. Csapata 5-2-re nyert az alapszakasz utolsó meccsén Orlandóban, a zentai játékos 20 percet kapott.

A csatár azt mondta, nem szerepel a tervei között, hogy Amerikában marad.

A magyar majd a lengyel bajnokságban is gólkirályi címig jutó Nikolics Amerikában is a legjobb góllövő lett. Itthon a Videoton volt a csapata, a lengyeleknél a Legia, amelyikkel a BL-ben is megfordult.

Ilyen szezonjai voltak. 97 bajnoki meccsen lépett pályára.

2017: 24 gól

2018: 15 gól

2019: 12 gól

A Chicago nem jutott a playoffba, és a magyar szempontból érdekes másik csapat, a Sporting Kansasnak is véget ért a szezon.