Ejtőernyős landolt az olasz bajnoki közepén a pályán

Magabiztosan nyert 4-3-ra az Internazionale idegenben a Sassuolo ellen a Serie A nyolcadik fordulójának első vasárnapi meccsén, amit furcsa közjáték zavart meg: közvetlenül a félidő előtt egy ejtőernyős férfi landolt a pályán.

A videók alapján elsőre úgy tűnt, hogy a férfit elsodorhatta a szél, és a legnagyobb szabad felületen, a Sassuolo stadionjának gyepén landolt, ám a Football-Italia már arról ír, hogy egyértelműen szándékos pályára "rohanás", jelen esetben landolás volt. Bármi is volt a szándék, a közönség nagy tapssal fogadta a váratlan vendéget, akit gyorsan eltüntettek a pályáról.

A férfi pont Romelu Lukaku büntetőkísérlete előtt ért földet, de a közjátékkal sem tudta megzavarni a belgát, aki a második góljával 3-1-re növelte csapata előnyét. Lukaku mellett Lautaro Martínez is duplázott az Interben, ráadásul mindketten büntetőből szerezték a második találatukat. Az Inter ugyan 4-1-re is vezetett, de a hajrában két gólt is kapott. A Sassuolo első gólját Domenico Berardi szerezte, majd Filip Djuričić és Jeremie Boga találtak be.

Győzelmével az Inter tapad a Juventusra, nyolc meccs után 1 pont választja el őket az első és második helyeken, míg a Sassuolo 6 ponttal a 15. helyen áll.

