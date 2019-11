A Leicester City újra nagy dobásra készül, álomgólt lőtt

Harmadik helyre ugrott fel a Premier League-ben a Leicester City vasárnap délután, amikor idegenben verte 2-0-ra a Crystal Palace-t.

A meccs a szünet után dőlt el, az első gólt a török középhátvéd, Söyöncü fejelte, a második percekkel a lefújás előtt jött, egészen káprázatos akcióból. Demarai Gray és Jamie Vardy játszott össze, előbbi elengedte a labdát utóbbinak, majd kényszerítőztek egyet, és Vardy egyből a kapuba lőtt. Egyérintős játék, kvázi levédekezhetetlen, ez a futball.

Csodálatos és rém egyszerű gól volt, csak tapsolni lehet. Vardynak ráadásul már a 10. a bajnokságban 11 forduló alatt, vezeti is a góllövőlistát.

A Leicester 2016-ban minden idők egyik legnagyobb futballsokkját okozva megnyerte az angol első osztályú bajnokságot, most ez még annál is nagyobb csoda lenne, mert a Liverpool veretlenül vezeti a tabellát, és a második Manchester City is nagyon erős.

De egy újabb kiváló helyezés összejöhet, jelenleg a Chelsea, az Arsenal, a Tottenham és a Manchester United is Brendan Rodgers edző csapata mögött van. A múlt heti rekordgyőzelmüknek köszönhetően pedig az egész ligában csak a ManCity gólkülönbsége jobb az övéknél, még a Liverpoolét is verik. Rodgers a Celticnél és a Liverpoolnál lett ismert, de a mostani lehet a legjobb munkája.