Már hat nevet is bedobtak, ki lesz a Bayern München új edzője

A Frankfurt elleni 5-1-es vereség után a Bayer München vasárnap menesztette a csapat vezetőedzőjét, Niko Kovacot. A Bayern évek óta nem kezdte ennyire rosszul a bajnokságot: a csapat mindössze negyedik a bajnokságban, négy ponttal lemaradva az éllovas Borussia Mönchengladbachtól, utolsó öt meccsükből mindössze kettőt tudtak megnyerni Lewandowskiék.

A bejelentés után azonnal megindultak a találgatások, hogy ki követheti a horvát szakembert a Bayern kispadján. Átmenetileg a segédedző, a korábbi Bayern-játékos Hans-Dieter Flick irányítja a csapatot, meglepetés lenne, ha véglegesítenék.

Nézzük, kik azok, akik akár már idény közben be tudnának ugrani.

A Sport Bild értesülései szerint Massimilano Allegri a Bayern első számú jelöltje. A Juventus és az AC Milan korábbi edzőjének jelenleg nincs munkája, szabadon igazolható. Az 51 éves olasz szakember összesen négyszer nyerte meg a scudettót (egyszer a Milannal, négyszer a Juventusszal), de a nagy áttörés, vagyis a BL-győzelem még nem jött össze neki: kétszer volt döntős a Juvéval, mindkettőt elbukta.

José Mourinho szintén elérhető a piacon; a Manchester Unitedtől 2018 végén rúgták ki, azóta jórészt szakkommentátorként dolgozott. A klublegenda Bastian Schweinsteiger nemrég úgy nyilatkozott, hogy a portugál edző tökéletes választás lenne; mindig érdekelte a Bundesliga, sőt, egy ideig németül is tanult. Tegyük hozzá, a Special One utoljára 2017-ben nyert bármit is, akkor is a második számú európai kupasorozatot sikerült elhódítania a Manchesterrel. Másrészt az is kérdés, hogyan fogadnák a Bayernél Mourinho megosztó stílusát.

Arséne Wengert nem először hozzák hírbe a német rekordbajnokkal; az Arsenalt 22 évig vezető francia edző neve már tavaly felmerült, amikor Kovac állása először került veszélybe. Ennek ellenére kisebb szenzáció lenne, ha a Bayern vezetősége végül Wengert választaná.

Rajtuk kívül három másik komoly jelölt neve merült fel a sajtóban. Közéjük tartozik a holland Erik ten Hag, aki májusban BL-elődöntőig vezette az Ajaxot. Mellette szólhat, hogy jól ismeri a klubot, hiszen 2013 és 2015 között a Bayern tartalékcsapatát edzette. Élőszerződése van az Ajaxszal, nem valószínű, hogy év közben váltana.

Ugyanez igaz Mauricio Pochettinóra, akit a Real Madriddal és a Manchesterrel is összeboronálták már, nem csoda, hogy most is bedobták a nevét. Az argentin szakember 2014 óta vezeti a Tottenhamet, a tavalyi szezonban BL-döntőig jutott a csapatával, idén viszont szenvednek, négy vereséggel csupán a 11. helyen állnak. A Bayernnel szintet léphetne Pochettino, és elnézve az elmúlt években elért eredményeit, nem lenne rossz választás.

Pletykák szerint Ralph Rangnick is a Bayern radarján van: korábban a Schalkét, a Hoffenheimet és az RB Leipziget is irányította, tapasztalatához tehát nem férhet kétség, viszont legnagyobb sikere egy kupagyőzelem, még 2011-ből. Jelenleg a Red Bull futballrészlegénél dolgozik, tehát Rangnick sem lenne könnyen mozdítható.

Kit választana a Bayern München helyében? 904 Allegri

360 ten Hag

345 Mourinho

224 Pochettino

216 Wenger

85 Rangnick

90Min, Sport Witness, Guardian