Gera nem játszik, ezért nem izgul a búcsúmeccse miatt

Az U21-es válogatott irányítását bízták az elmúlt évtizedek egyik legjobb magyar futballistájára. Gera Zoltán elismeri, hogy kevés a tapasztalata, de hiszi, hogy egy év múlva már nyoma lesz a munkájának. Gera élete meghatározó góljairól is mesélt. Interjú.

Nyugtatja az új stadionba jegyet váltó drukkereket az MLSZ, nem betonfal vagy oszlop fogja kitakarni a pályát. A szövetség szerint jól vizsgázott az új jegyértékesítési rendszer, legközelebb is bevetik.

Vadonatúj szerelést és stadiont is kap a magyar labdarúgó-válogatott. Gera Zoltán nem játszik a pénteki búcsúmeccsén, a magyar szövetségi kapitány kényszerekről beszélt.

A magyar válogatott pénteki, Uruguay elleni mérkőzésén avatják fel az új Puskás Arénát, a találkozó viszont egyben a 97-szeres válogatott Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. A búcsúmeccsek megszokott menetrendjéhez képest viszont furcsaság lesz, hogy a búcsúztatott, vagyis Gera Zoltán nem lép majd pályára, így bár sokat gondol a mérkőzésre, feszültség nincs benne, mondja a korábbi válogatott középpályás.

Tudom, hogy érzelemdús este vár rám, de mivel már jó ideje abbahagytam a futballt, és leülepedtek bennem a dolgok, fogalmam sincs, milyen reakciót vált ki belőlem. Jelenleg nem gondolom, hogy érzelgős lennék, de abban a pillanatban, amikor ott leszek és feltörnek az emlékek, elképzelhető, hogy ez gyorsan megváltozik

– árulta el a búcsúval kapcsolatban a Nemzeti Sportnak, aminek arról is beszélt, hogy a régi Puskásban a futókör miatt kicsit távolinak érezte a közönséget olykor a pályától, az új arénában viszont, részben a Groupama Arénára emlékeztető tetőszerkezet miatt arra számít, hogy óriási lesz a hangulat.

A Nemzeti Sport interjújából az is kiderült, hogy elsőre nem ugrott be neki, melyik volt az első gólja a Puskás Stadionban, ám kis segítséggel meglett a 2003 júniusában, a lettek ellen szerzett fejes. Ezzel kapcsolatban kulisszatitokként azt is elmondta Gera, hogy mivel a gól előtt nem sokkal megsérült, elmaradt a gólörömként megszokott szaltó.

Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi kapitánya 97 mérkőzéssel és 26 góllal zárt a nemzeti csapatban.

(Borítókép: Marco Rossi és Gera Zoltán 2018. szeptember 3-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)