38 évesen érte el a futballisták álmát

A spanyol Joaquín Sanchez a 2002-es futball-világbajnokságon robbant be, és ugyan karrierje nem érte el azokat a magaslatokat, mint várták, a szélső még mindig a legmagasabb szinten játszik. Élete első mesterhármasával egy sor csúcsot megdöntött a hétvégén.

A spanyol első osztály történetében Joaquín lett a legidősebb mesterhármast szerző futballista, amikor az Athletic Bilbaónak húsz percen belül lőtt három gólt. A 2., a 11. és a 20. percben talált be, ezzel a 38 éves és 140 napos szélső csapata, a Betis 3-2-re győzött.

Hogy a mesterhármasa milyen jelentőségű volt, ahhoz néhány adalék:

Minden klubját és a válogatottat is számítva 766. mérkőzésén jutott először három gólig

Utóbbi három bajnokiján öt gólnál jár, zsinórban harmadik meccsén talált a kapuba





A szélső a 2001/02-es idényben mutatkozott be a spanyol első osztályban nevelőklubjában, a sevillai Real Betisben. Első idénye olyan jól ment, hogy már 2002 februárjában meghívták a spanyol válogatottba, és öt góllal zárult szezonjának végén José Camacho szövetségi kapitány kivitte a koreai-japán rendezésű világbajnokságra is. Itt robbant be a világfutballba.

A Dél-Afrika ellen 3-2-re megnyert harmadik csoportmeccsen figyelhetett fel mindenki a szélsőre: megőrjítette a védőket, és gólpasszt adott Raúlnak a győztes gól előtt. A második vb-meccse még ennél is felejthetetlenebb volt, és nem kevésbé drámai. Miután a spanyolok a nyolcaddöntőben Joaquín nélkül 1-1 után tizenegyesekkel kiverték Írországot, a nyolc között a társrendező Dél-Korea várt rájuk.

Ez a meccs 0-0 lett a 90 perc alatt, de a hosszabbításban újra jött egy nagyszerű Joaquín-beadás, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt. Akkoriban volt érvényben az aranygól-szabály, vagyis az első hosszabbításban szerzett gól győzelmet ért. Csakhogy a vb-történelem egyik legbotrányosabb döntése elvette a győzelmet a spanyoloktól. A partjelző szerint kint volt a labda, mielőtt a Joaquín középre rúgta, így a bíró nem adta meg a gólt. Az ismétléseken azonban látszott, hogy Joaquín az alapvonalon találta el a labdát.

A bírói döntés miatt a mérkőzés is büntetőkig jutott, és ha nem emlékeznek, akkor is kitalálják, hogy ki volt az egyetlen a kilenc tizenegyesrúgó közül, aki kihagyta: Joaquín. Dél-Korea 5-3-ra nyerte a párbajt, és továbbjutott, Spanyolország pedig kiesett a világbajnokságról.

Joaquin kihagyja a büntetőt Korea ellen 2002-ben

Joaquín karrierjét nem törte meg a kudarc. Az év felfedezettjének választották hazájában, majd remek szezonokat futott a Betisszel, és a válogatottban is kulcsember lett. A 2004-es Európa-bajnokság nem sikerült jól a spanyoloknak, mert a csoportból sem jutottak tovább. A következő idényben Joaquínnak klubszinten volt sikere: a Betisszel megnyerte a Spanyol Kupát.

A 2006-os világbajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúztak a spanyol válogatottal, a későbbi döntős franciák Zinedine Zidane vezérletével verték őket 3-1-re.

A nyáron Joaquín klubot váltott. A Chelsea-vel és a Real Madriddal is hírbe hozták, de végül a Valenciához szerződött 25 millió euróért. Új klubja korábban még nem fizetett ennyit egyetlen játékosért sem, valószínűleg a londoniaknál és a Realnál is többet ajánlottak a Betisnek. Közben a spanyol válogatottnál máshogy alakult a sorsa. A csapat 2006 szeptemberében kikapott Észak-Írországban 3-2-re egy Eb-selejtezőn. Joaquín nem játszott a meccsen, de kiborult, és nyilvánosan nekiment Luis Aragones szövetségi kapitánynak:

"Jelenleg káosz van a válogatottnál és Luis nem képes kezelni a helyzetet. Tudom, hogy amit mondok, az nem fog segíteni abban, hogy visszakerüljek a csapatba, de ez a véleményem."

Aragones ez után fél évig nem is hívta meg a válogatottba Joaquínt, és ugyan a selejtezők második felére újra beválogatta, a 2008-as Európa-bajnoki keretszűkítésnél már nem számított rá.

2007 novembere után Joaquín már soha többé nem volt válogatott. a csapat ezután nyerte meg a 2008-as Eb-t, a 2010-es vb-t és a 2012-es Eb-t.

26 évesen leírták, és többé nem hívták meg újra, így kimaradt a teljes sikersorozatból. Joaquín újabb Spanyol Kupa-győzelemmel vigasztalódott, 2008-ban a Valenciával nyerte meg a trófeát, majd még három szezont töltött a klubnál nagyobb siker nélkül.

2011-ben a már 30 éves támadóért 4 millió eurót fizetett a Malaga. Akkoriban új tulajdonos volt az andalúziai klubnál, és a projekt is komolynak bizonyult. A következő szezonban a negyeddöntőig jutottak a Bajnokok Ligájában, és a későbbi döntős Borussia Dortmund drámai, 3-2-es győzelemmel ejtette ki őket a sorozatból.

Más játékosok ilyenkor térnek haza, de Joaquín 32 évesen állt légiósnak. Három szezonra megállapodott az olasz Fiorentinával. Stabil kezdő lett Firenzében, Olasz Kupa-döntőt is játszott, de két év után hazahívta a Betis. 34 évesen, levezetni igazolt ismét nevelőklubjába. De ennek már négy és fél éve, különleges fizikumának hála 38 és fél évesen is meghatározó ember a keretben.

Ráadásul a 2019-es év hosszú karrierjében is különleges lehet. Többek között azért is, mert idén lőtt olyan gólt, amely csak nagyon kevés futballistának jön össze: ahogy a spanyolok mondják, a gól "olimpico", azaz a szögletből becsavart találat.

Elnyűhetetlenségére még pár bizonyíték számokban:

Emerson, akitől az első gólpasszt kapta a Bilbao ellen, másfél éves volt, amikor Joaquín bemutatkozott a Betisben,

társa a középpályán, Diego Lainez másfél hónapos,

a harmadik gólpasszt adó Loren Morón apja ellen Joaquín még játszott a spanyol első osztályban, 2002 környékén.

Egy szélső nagyságát viszont mindennél jobban meghatározza gólpasszai száma. Ez a poszt általában az előkészítőké, és Joaquín ebben a mutatóban is kiemelkedik:

klubjaiban a közel 20 év alatt 132 gólpassznál jár.

Ez a szám még nőhet is, mert a futballista nem gondol a visszavonulásra. Szívesen hosszabbítana, és a spanyol sajtó szerint szezon végén lejáró szerződését hamarosan meg is hosszabbítják két évvel, 2020-ig. Vagyis ha minden igaz, akár még 40 évesen is villoghat. Fizikumát és lelkesedését nézve ennek nem sok akadálya van.

(Borítókép: Joaquin Sanchez ünnepel a Real Betis Balompie - Athletic Club mérkőzésen Sevillában 2019. december 8-án. Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)