92 percet futballozott 10 emberrel, továbbment a Bilbao

Szenzációs meccset játszott a Spanyol Kupa nyolcaddöntőjében kedd este a másodosztályú Tenerife hazai pályáján az első ligás Athletic Bilbaóval.

Az alsóbb osztályú csapat már a 2. percben büntetőhöz jutott a vendégkapus, Iago Herrerin faultja után, ráadásul a kapust ki is állították az esetnél, így a Bilbao szinte a lehető leghamarabb került emberhátrányba. Joselu a tizenegyest berúgta, vezetett a Tenerife, 1-0.

Inaki Williams viszont már a 17. percben egyenlített fejjel, amire Joselu három percen belül felelt közeli kapáslövéssel, 2-1.

A szünet után 10 perccel Williams egy ziccert gurított be, 2-2 lett, és maradt is a 90. percig, így jöhetett a hosszabbítás.

Annak első félidejében, a 94. percben a hazaiaktól is kiállítottak egy embert, Carlos Ruiz kapta meg második sárgáját, így a továbbiakban 10-10 ellen küzdöttek a csapatok. A Tenerife a 105. percben újabb büntetőhöz jutott, ezt Daniel Gomez rúgta be, 3-2-re, harmadszor is előnybe kerültek a meccsen.

Abban is maradtak a 119. percig. Bő egy perccel a vége előtt Yuri lőtt a tizenhatoson kívülről remekül a bal alsó sarokba, 3-3, és tizenegyesrúgásokra mentette a meccset.

Tenerife-Bilbao 3-3, ti. 2-4 a Spanyol Kupában

A szétlövésben épp a duplázó Joselu hibázott először, de Inigo Martinez rögtön utána szintén rontott, illetve védtek a kapusok. A Teneriféből Moore volt a következő vállalkozó, ám a lécről pattant fölé a labdája. Az utolsó tizenegyest Mikel Vesga behelyezte, így a Bilbao 3-3 után 4-2-re nyert büntetőkkel, és a legjobb nyolc közé került.