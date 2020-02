Szakmai döntés volt Dzudzsák távozása

View this post on Instagram

وضح رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم بأن التغييرات التي حصلت في اللاعبين الأجانب تمت وفق التقرير الفني لمدرب الفريق الذي طلب استبدالهم لأسباب فنيّة يراها من وجهة نظره لا تخدم تطلعات واسلوب لعب الفريق وقد ذكر المدرب في تقرير مفصل عن كل لاعب والمستوى الذي ظهر فيه في الدور الأول بأن طريقة لعبهم لا تتناسب مع التكتيك الذي يرسمه للمرحلة القادمة.. وأضاف اللوغاني بأن التغييرات التي تخدم الفريق والتي من شأنها تحسين أداء الفريق بشكل عام هي مطلب ضروري ونحن لا ننظر للأسماء بل ننظر لعطائهم في الملعب لتقديم الإضافه للفريق .. لم نسعى للتغير عبثاً ولكن هناك امور استدعت لنا كإدارة التدخل في الوقت المناسب من أجل توفير كل ما من شأنه ان يسهم في نجاح الفريق