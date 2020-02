Dzsudzsák Balázs tízes lesz új klubjában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A 108-szoros magyar válogatott szélső, Dzsudzsák Balázs az MLSZ honlapján beszélt arról, hogy pénteki átigazolásával egyértelműen előrelépést jelent. Az al-Ain 2003-ban megnyerte a földrészen a Bajnokok Ligáját, a 2018-as klubvilágbajnokságon ezüstérmes volt.

"Nagyon örülök, hogy az ázsiai régió egyik legjelentősebb klubjához kerültem. Hihetetlen az infrastruktúrájuk, a múltjuk, a szurkolóik és jelenleg is harcban vannak a bajnoki címért"

- mondta a válogatott csapatkapitánya, akinek az al-Ittihad Kalba a hét elején váratlanul megköszönte a játékát, noha még féléves szerződés hozzájuk kötötte volna.

Az al-Ain áll még az idei BL-sorozatban is, és az ország legnépszerűbb csapata. A BL-győztes Abedi Pelé is játszott ott, vagy a másik ghánai Asamoah Gyan. A chilei válogatott Jorge Valdivia is volt a játékosuk 2008-2010 között.

Dzsudzsáknak lesz brazil, japán, francia, togói, egyiptomi csapattársa is. Egyszerre azonban négy légiósnál több nem lehet a pályán. A csapat edzője a portugál Emanuel Pedro, akit januárban neveztek ki, mert a horvát Ivan Lekónak megköszönték a munkáját, miután kikaptak hazai pályán az al-Ahlitól.

A magyar játékos a tízes mezszámot kapta.