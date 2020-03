Újabb Real-elnök fertőződött meg, Fatih Terim is koronavírusos

Az elnöksége alatt a Real Madriddal két BL-győzelmet (1988 és 2000) ünneplő Lorenzo Sanz szombat este meghalt egy madridi kórházban, a koronavírus áldozata lett.

Egy másik korábbi elnök, Fernando Martín szintén elkapta a fertőzést, őt is kórházban ápolják a Marca híre szerint. A Standard úgy tudja, az ő állapota is kritikus.

A 72 éves üzletember átmeneti időszakban vezette a világ egyik legsikeresebb futballklubját 2006 februárjától májusig, aztán jött Florentino Pérez.

Az egykori török kapitány, Fatih Terim maga jelentette be, az ő koronavírustesztje is pozitív lett. A 66 éves szakember a Galatasaraynál dolgozik most. A Galata zárt kapuk mögött március 15-én játszotta le utolsó meccsét a Besiktassal, utána felfüggesztették a török bajnokságot.

„Jó kezekben vagyok, ne aggódjatok! Amint tudok, újabb bejelentést teszek” – írta a 2000-ben UEFA-kupa-győztes edző.

