Kis csoportokban újrakezdi a Bayern hétfőtől az edzéseket

Arról írt a német futballszaklap, a Kicker, hogy a Bayern München elkezdi hétfőn az edzéseket a koronavírus-járvány ellenére. A klubnál úgy gondolkodnak, hogy a játékosokért a mélygarázsba megy egy kis busz, ott a maximum 4-5 fős csoportot felveszik, és az edzőpálya olyan helyére viszik, ahol nem érintkezhetnek egy másik csoporttal.

Így kezdik el az edzéseket, egymástól elkülönítve fejezik is be, és mennek vissza a klubházhoz. A sérülésből visszatérők, vagyis Perisic, Süle és Lewandowski biztosan egy csoportot alkotnak majd. Az edzőközpontban nem szabad enniük, haza kell vinni a kis csomagot, amit kapnak, és nem is tusolhatnak.

Az is terv, hogy az otthoni edzéseket az ilyen típusú gyakorlás váltaná fel.

A német bajnokságot április harmincadikáig függesztették fel, de hivatalosan még döntötték el, hogy májusban már zárt kapuk mögött játszanának. Németországban szombaton 5 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de a lassulás tartósnak tűnik, a halottak száma 169-cel növekedett.