Házi őrizetbe engedték a börtönből Ronaldinhót

Egy Asuncion városában álló szállodában folytatja börtönbüntetésének letöltését Ronaldinho. A brazil világbajnok futballista egy hónapja van börtönben Paraguayban testvérével Roberto Assisszal együtt. Március elején vették őket őrizetbe, mert a nevükre szóló, paraguayi keltezésű hamis útleveleket találtak náluk.

A brazil hatóságok 2018 végén bevonták Ronaldinho útlevelét, mert nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot. Ezt a brazil média szerint azért szabták ki rá, mert engedély nélkül építkezett egy természetvédelmi területen álló tó partján. Paraguayba egy kaszinótulajdonos meghívására érkezett, de vesztére. Az ügyvédjei többször is próbálkoztak, hogy legalább házi őrizetbe helyezzék a testvérpárt, eddig sikertelenül. Ronaldinho március 21-én a 40. születésnapját is a börtönben ünnepelte.

Hogy melyik szállodába került elhelyezésre, és hogy a testvére vele tarthatott-e, egyelőre kérdéses.

