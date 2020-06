A Lipcse megint négyet vágott a Kölnnek, Gulácsi hatalmas gólpasszt adott

A még a kiesés által is fenyegetett Köln a Bajnokok Ligája-szereplésre hajtó Leipziget fogadta hétfőn este a Bundesliga 29. fordulójában. Ősszel, még nézők előtt, a lipcseiek 4-1-re nyertek, az volt Markus Gisdol első meccse a Köln kispadján.

A lipcseiek az őszihez hasonló magabiztossággal nyertek 4-2-re, ezzel a harmadik helyre jöttek fel, két pontra lemaradva a Dortmundtól, kilencre pedig a listavezető Bayern Münchentől. A Köln maradt a 11. helyen.

A vendégek kapuját most is Gulácsi Péter védte, a kispadon ott ült a sérüléséből visszatérő Willi Orban, a magyar válogatott középhátvédje, ezúttal nem állt be.

A 7. percben a hazaiak csatára, Córdoba volt jókor jó helyen: egy kapufáról kipattanó labdát lőtt a kapuba nyolc méterről, Gulácsi kiszolgáltatott helyzetben volt. A kolumbiai játékosnak nagyszerű idénye van, ez volt a 12. gólja, ennél többet csak az előző bajnokságban szerzett, szintén a Köln színeiben, de akkor még a másodosztályban.

A hazaiak nem sokáig örülhettek, a 20. percben egyenlítettek is a lipcseiek. A spanyol Angelino beadásába a romából érkezett cseh csatár, Patrik Schick fejelt bele, aki Timo Werner árnyékában már nyolc gólt szerzett.

A 38. percben fordítottak az esélyesebb vendégek: Laimer átadásával a francia Nkunku lépett ki, és emelte át a labdát Horn kapuson, 1-2.

Az 50. percben Gulácsi jól lépett ki kapujából, és olyat tett, amit kapusok csak ritkán szoktak: gólpasszt adott. Kézből rúgta ki a labdát Timo Wernernek, aki a félpályáról lépett ki a labdával, és a térfélen végigvezetve helyezett a hálóba, 1-3. Ez volt a Leipzig csatárának a 25. gólja az idényben.

Az 55. percben a Córdoba helyett beállt Modeste vagy 20 méterről lőtt bombagót, 2-3.

Alig telt el két perc, és újra két góllal vezetett a Leipzig. Egy szöglet után kipattanó labdát a Dinamo Zágrábtól igazolt spanyol Daniel Olmo helyezett pontosan a kapuba a tizenhatos vonaláról, 2-4.