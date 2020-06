A BBC kiszúrta: az ultrák nem tartották a távolságot a kupadöntőn

Nem tudni, mikor volt utoljára hír a magyar klubfutballról Angliában, mindenesetre a BBC most megemlékezett a Magyar Kupa szerda esti döntőjéről, amin a Budapest Honvéd 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet.

A lap kiemelte, hogy a 10 ezer beengedett szurkolót figyelmeztették a távolságtartásra, ezt a többség be is tartotta, a kapuk mögött viszont néhányan megfeledkeztek erről. Más újságok is átvették a hírt, hogy a szociális távolság nem megfelelő.

A meccsről szűkszavúan tudósítottak, csak a gólszerzőket írták le, de azt megjegyezték, hogy Magyarországon mehettek először drukkerek futballmeccsre.