Elnézte a labor, koronavírusosan játszott a bolgár focista

Húsz focista fertőződött meg koronavírussal Bulgáriában, miután a teszteket végző labor hibázott, és az élvonalbeli Carszko Szelo egyik játékosa úgy lépett pályára, hogy a meccs előtt pozitív tesztet produkált, írja az MTI. A labor elismerte a hibát.

Martin Kavdanszki három csapattársának adta tovább a vírust, míg az ellenfélnél, a Cserno More csapatánál 16 másik esetet találtak. A bolgár média információi szerint nemcsak a Carszko Szelo focistái, hanem a klub tulajdonosa is elkapta a vírust. Mindannyian karanténba vonultak. A meccset egyébként 4-1-re a Cerno More nyerte.

Cerno More csapata 2019-ben. Forrás: PFC Cherno more

A Cserno More kedden játssza következő bajnokiját, a tömeges fertőzés ellenére nem lépnek vissza a meccstől, utánpótláscsapatukkal fognak kiállni. Hétfőig 5740 koronavírusos eset regisztráltak az országban, a járványnak 246 halálos áldozata van.