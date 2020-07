Az NB I. legfiatalabb edzőjét nevezte ki a Zalaegerszeg

Boér Gábor lett az NB I.-es Zalaegerszeg vezetőedzője, jelentette be a klub honlapja. A ZTE azután keresett új edzőt, hogy előző edzőjük, Márton Gábor néhány napja a Mol Fehérvár FC-hez igazolt.

A 37 éves Boér eddig a másodosztályban volt edző, 2018-ban a Békéscsabával bronzérmet szerzett. 2019-ben a Győri ETO vezetőedzője lett, azonban december elején közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal. Egy hónappal ezelőtt a szintén NB II.-es Kazincbarcika edzőjének nevezték ki, de a ZTE érdeklődése miatt ezt a szerződését felbonthatta. „Szeretnénk köszönetet mondani a Kazincbarcika SC vezetőségének, akik az érvényes szerződésük ellenére sem gördítettek akadályt Boér Gábor klubváltása elé” –írja a klub honlapja.

“Egy olyan edzőtől, aki még nem dolgozott NB I.-ben nyilvánvalóan őszinte első mondatnak számít az, hogy megtiszteltetés egy ilyen nagy múltú csapat kispadját megkapni az első osztályban. Nem titkolom, mindig erre vágytam, ezért kezdtem edzősködni, ide akartam eljutni” – mondta Boér, aki a Kazincbarcika FC tulajdonosának, Sztupák Péternek is megköszönte a nagyvonalú hozzáállását.

„A tulajdonos és a sportigazgató egyértelművé tette, hogy bíznak bennem és a stábomban, és semmi más dolgom nincs, mint bizonyítani azt, hogy kemény munkával egy fiatal magyar edző is sikeres lehet az első osztályban. Hiszek magamban, és a stábomban, azt, hogy most itt lehetünk a munkánknak köszönhetjük, tudjuk, hogy erre lehet csak alapozni, úgyhogy munkához is látunk” – mondta Boér, aki jelenleg az NB I. legfiatalabb vezetőedzője.

Szeretek fiatal ambiciózus edzőknek lehetőséget adni, mert a kezdeti lendületük jó hatással lehet a játékosokra és az egész klubra. Nálam kezdett anno Csertői Aurél, Mészöly Géza, Bekő Balázs, Horváth Ferenc és hivatalosan Márton Gabi is, aki korábban már ugyan dolgozott az NB I.-ben, de még nem hivatalosan.

„A tulajdonosunk, Végh Gábor is szereti az új arcokat, keresi a tehetséget akár edzőről, akár játékosról van szó. Boér Gabi munkásságát a tavalyi szezonunk óta figyeljük, én többször is beszélgettem vele szakmai kérdésekről. Meggyőző volt a munkája eddig is, csak az jelentett bökkenőt, hogy szerződése volt a Kazincbarcikával. Szerencsére a vezetői nagyon korrektek voltak és támogatták a fiatal szakembert a céljaiban és elengedték, amiért nagy köszönettel tartozunk nekik. Gábornak felvázoltuk a következő évekre elképzelt stratégiánkat, amellyel teljes mértékben azonosulni tud. Szeret fiatalokkal is dolgozni, de eredményorientált, így vele építjük fel közösen az új csapatunkat“ – mondta Sallói István, a Zalaegerszeg sportigazgatója.