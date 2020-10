„Az elmúlt hetek, de mondhatom, hogy a leállás utáni 40 nap is sikeres volt a válogatott szempontjából. Nem is lehet más célunk, mint kijutni a jövő évi Európa-bajnokságra. Bulgáriában megnyertük az elődöntőt, illetve az, hogy a B-ligában ilyen ki-ki mérkőzéseket vívunk,

Ilyenre amióta itt vagyok a válogatottnál, még nem volt példa.

Büszke vagyok a csapatra, láthatjuk, hogy bármilyen felállásban játszunk, bárki van a pályán, olyan csapategységünk van, amiből erőt tudunk meríteni az Izland elleni döntőre. Nekem egy feladatom van: a magyar válogatott jusson ki az Európa-bajnokságra, bármennyi lehetőséget kapok, akár kezdőként, akár csereként, a fiúkat maximálisan kell támogatnom és felkészítenem.

Az Izland elleni meccsre az egész csapatnak olyan állapotba kell kerülnie, hogy ismét átéljünk olyan pillanatokat, amilyeneket egyszer már sikerült.

Láthattuk az elmúlt mérkőzéseken, hogy jól presszingelünk, jól csúsztatjuk az ötvédős rendszerben a szélső hátvédeket, és a nyolcasokat is jól alkalmazzunk, előnyünkre vált, hogy ennyi meccset játszottunk ilyen rövid idő alatt ebben a rendszerben. Abban bízom, hogy Izland ellen is kamatoztathatjuk ezeket a tapasztalatokat, a hibákat pedig rendbe tudjuk tenni" - tekintett már a jövőbe is a csapatkapitány, Szalai Ádám.

„Nagyon boldog és büszke vagyok, jó teljesítményt nyújtottunk az elmúlt három mérkőzésen és elindultunk egy úton, megpróbáljuk ezt folytatni. Ma nagyot küzdöttünk, harcoltunk végig és szerintem jó eredményt értünk el itt Oroszországban. Mindhárom összecsapáson nagy erőket kellett mozgósítani, talán ez volt a legmelósabb, pár játékosnak már volt két meccs a lábában, ráadásul az oroszok folyamatosan letámadtak. Megfelelően fel tudtam készülni fejben és fizikálisan is, frissen tudtam tartani magam és a maximumot tudtam adni, örülök, hogy sikeresen vettük az akadályokat" - mondta a csapat egyik legjobbja, Szalai Attila.

„Az első félidőben nagyon jól megoldottuk a védekezést, nem tudtak mögénk kerülni az oroszok. A második játékrészben sajnos már többször sikerült nekik, érezhetően Dzjuba fizikai adottságait próbálták kihasználni, folyamatosan rá játszottak, és bár a végére kissé elfáradtunk, mindig volt valaki, aki odaért, egyszer pedig a kapufa is minket segített. Hatalmas küzdeni tudásról tettünk ma tanúbizonyságot, ennek köszönhető ez a bravúros döntetlen, amelyre szerintem összességében rászolgáltunk" - értékelt Dibusz Dénes.

„Nagyon boldog vagyok, elsősorban a játékosok hozzáállása tetszett. Az első perctől az utolsóig harcoltak, segítették egymást és ma szenvedtek is, de ez is része a futballnak. Már most, négy meccs után van 7 pontunk a csoportban, pedig sokan talán már annak is örültek volna, ha hármat, vagy négyet szerzünk.

Oroszország elképesztően erős csapat, főleg otthon, így rendkívül elégedett vagyok a látottakkal.

Taktikailag és technikailag persze voltak hiányosságok, de mi nem Olaszország vagy Franciaország vagyunk, hogy domináljunk egy ilyen találkozót, két lábbal mindig a földön kell maradnunk. Innentől viszont csak az izlandiak elleni pótselejtezőre koncentrálunk, akik bár papíron jobbak nálunk, de megígérhetem, hogy a pályán felvesszük velük a harcot" - vélekedett a találkozó után az M4 Sportnak a szövetségi kapitány, Marco Rossi.